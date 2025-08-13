Мексика экстрадировала 26 наркобаронов в США

Мексика передала США 26 человек, предполагаемых в участии в наркокартеле, сообщает Reuters. "Все они сыграли свою роль в привнесении насилия и наркотиков на американские берега и под руководством Министерства юстиции понесут серьезную ответственность за свои преступления", - заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди, добавив, что ее страна благодарна Мексике за сотрудничество в этом вопросе.

Сделка знаменует собой важную веху для Вашингтона, где борьба с наркокартелями остается одним из приоритетов. Сотрудничеством в том числе и по этой линии мексиканские власти пытаются предотвратить угрозу президента Трампа ввести высокие тарифы - вплоть до 30% - на мексиканский импорт.

В конце июля хозяин Белого дома согласился отложить введение тарифов на 90 дней, чтобы дать Мексике пространство для маневра и дополнительных переговоров, главным образом, в сфере безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.

В группе экстрадированных в США лиц, как сообщают источники - Абигайель Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль Куини, один из руководителей группировки Los Cuinis; Сервандо Гомес Мартинес, известный как Ла Тута, бывший лидер картеля "Рыцари тамплиеры", и другие влиятельные лица преступного мира.

Это вторая крупная экстрадиция в этом году. В феврале Мексика передала американцам 29 фигурантов картеля, в том числе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, который стоял за убийством агента Управления по борьбе с наркотиками США в 1985 году.