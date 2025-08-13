Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Мексика экстрадировала 26 наркобаронов в США

Эксиканская федеральная полиция сопровождает человека, которого они идентифицируют как Сервандо "Ла Тута" Гомеса, лидера картеля "Рыцари Тамплиера", Мехико, 27 февраля 2015 г.
Эксиканская федеральная полиция конвоирует Сервандо "Ла Тута" Гомеса, лидера картеля "Рыцари Тамплиера", Мехико, 27 февраля 2015 г. Авторское право  AP Photo/Eduardo Verdugo, File
Авторское право AP Photo/Eduardo Verdugo, File
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Мексика передала в США группу разыскиваемых Вашингтоном лиц из мира наркобизнеса.

Мексика передала США 26 человек, предполагаемых в участии в наркокартеле, сообщает Reuters. "Все они сыграли свою роль в привнесении насилия и наркотиков на американские берега и под руководством Министерства юстиции понесут серьезную ответственность за свои преступления", - заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди, добавив, что ее страна благодарна Мексике за сотрудничество в этом вопросе.

Сделка знаменует собой важную веху для Вашингтона, где борьба с наркокартелями остается одним из приоритетов. Сотрудничеством в том числе и по этой линии мексиканские власти пытаются предотвратить угрозу президента Трампа ввести высокие тарифы - вплоть до 30% - на мексиканский импорт.

В конце июля хозяин Белого дома согласился отложить введение тарифов на 90 дней, чтобы дать Мексике пространство для маневра и дополнительных переговоров, главным образом, в сфере безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.

В группе экстрадированных в США лиц, как сообщают источники - Абигайель Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль Куини, один из руководителей группировки Los Cuinis; Сервандо Гомес Мартинес, известный как Ла Тута, бывший лидер картеля "Рыцари тамплиеры", и другие влиятельные лица преступного мира.

Это вторая крупная экстрадиция в этом году. В феврале Мексика передала американцам 29 фигурантов картеля, в том числе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, который стоял за убийством агента Управления по борьбе с наркотиками США в 1985 году.

