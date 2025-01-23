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Предполагаемый главарь марсельской наркобанды экстрадирован из Марокко во Францию

Район Ла Кастеллан в Марселе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. 19.03.2024 г.
Район Ла Кастеллан в Марселе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. 19.03.2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran GuilbertEuronews
Опубликовано
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Феликс Бингуи по прозвищу "Кот" экстрадирован из Марокко во Францию. Вскоре 34-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в транспортировке наркотиков и участии в преступной группировке.

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Предполагаемый лидер крупной марсельской наркобанды Феликс Бингуи экстрадирован из Марокко во Францию. Министр юстиции Франции назвал это большой победой в рамках борьбы с наркоторговлей.

Бингуи - 34-летний франко-марокканец. Правоохранительные органы Франции считают, что он является главой известной банды Yoda. Бингуи, известный по прозвищу "Кот", был арестован в Касабланке в марте прошлого года по ордеру, выданному судьей в Марселе. Бингуи обвиняют в транспортировке наркотиков в составе организованной банды, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

В апреле этого года Марокко одобрило запрос об экстрадиции Бингуи. Во вторник он вернулся во Францию и, как сообщается, на этой неделе предстанет перед судом в Марселе.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что Бингуи теперь придется ответить за свои действия перед французской системой правосудия.

"Его экстрадиция, ставшая возможной благодаря марокканским властям, которые я искренне благодарю, является важным шагом вперед в борьбе с наркоторговлей", - заявил министр.

Адвокат Бингуи, Филипп Охайон выразил надежду, что судьи, занимающиеся этим делом, будут вести его, уважая право обвиняемого на защиту.

По имеющимся данным, Бингуи часто перемещался между Марселем и Марокко, пока в начале 2023 года между кланом Yoda и конкурирующей бандой DZ Mafia не разгорелась война за территорию. В результате Бингуи был вынужден остаться в Марокко.

По данным властей, эти две банды несут ответственность за связанные с наркотиками 35 из 49 убийств, совершенных в Марселе в 2023 году.

Во вторник полиция и прокуратура города представили последние данные о преступности, из которых следует, что число смертей, связанных с торговлей наркотиками, в прошлом году сократилось до 24.

В марте прошлого года французское правительство объявило о начале общенациональной борьбы с наркоторговлей, а президент Эммануэль Макрон посетил один из наиболее пострадавших районов Марселя - Ла-Кастеллан - в рамках операции, которая привела к десяткам арестов.

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