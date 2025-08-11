Мигранты, приплывшие в Алгарве, подлежат экстрадиции

Десятки мигрантов, приплывших х в пятницу на небольшом судне к португальскому побережью в Алгарве, будут репатриированы, постановил суд. 38 беженцам дали 20 дней, чтобы добровольно покинуть страну, после чего их выдворят принудительно. До этого времени они будут размещены в местном центре приема мигрантов.

На борту небольшой лодки, приплывшей из Марокко, находились и семь детей, у них - особый статус международной защиты. По данным властей, прибывшие на лодке люди были ослаблены и нуждались в медицинской помощи.

Сообщается, что путешествие из Марокко заняло пять дней, и четыре человека погибли в открытом море

Марокко не значится в перечне стран, которые ЕС считает опасными.