Мигранты, приплывшие в Алгарве, подлежат экстрадиции

Спасательная операция для мигрантов, выброшенных на берег в Алгарве в деревянной лодке.
Спасательная операция для мигрантов, выброшенных на берег в Алгарве в деревянной лодке.
Авторское право GNR/INSTAGRAM/canva
By Manuel Ribeiro
Опубликовано
Поделиться
Поделиться
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Все 38 мигрантов, за исключением детей, должны будут вернуться в страну происхождения - Марокко.

Десятки мигрантов, приплывших х в пятницу на небольшом судне к португальскому побережью в Алгарве, будут репатриированы, постановил суд. 38 беженцам дали 20 дней, чтобы добровольно покинуть страну, после чего их выдворят принудительно. До этого времени они будут размещены в местном центре приема мигрантов.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На борту небольшой лодки, приплывшей из Марокко, находились и семь детей, у них - особый статус международной защиты. По данным властей, прибывшие на лодке люди были ослаблены и нуждались в медицинской помощи.

Сообщается, что путешествие из Марокко заняло пять дней, и четыре человека погибли в открытом море

Марокко не значится в перечне стран, которые ЕС считает опасными.

Дополнительные источники • RTP e SIC NOTÍCIAS

