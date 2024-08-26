Суд в Сербии завершает рассмотрение апелляции на экстрадицию Андрея Гнёта в Беларусь

Режиссёр, активист и журналист Андрей Гнёт был задержан в Сербии за уклонение от уплаты налогов, однако правозащитники утверждают, что это уловка белорусских властей, чтобы упрятать в тюрьму еще одного политического оппонента.

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Режиссер, активист и журналист из Беларуси Андрей Гнёт находится под домашним арестом в Белграде и должен по решению суда носить на лодыжке электронный браслет.

Сейчас он ожидает вердикта по апелляции. Если она не будет поддержана, Гнёта могут выдать белорусским властям.

"Все, кто работал во время протестов, были задержаны, арестованы и подвергнуты пыткам. Я думаю, что более 50-100 человек до сих пор содержатся в белорусских тюрьмах", - сказал он в интервью Euronews.

Под "работой" Гнёт подразумевает действия сотен людей, которые принимали активное участие в акциях протеста против Александра Лукашенко в 2020 году.

Гнёт считает, что запрос на экстрадицию связан с его ролью в этих протестах, а его команда утверждает, что запрос на экстрадицию вызван желанием режима Лукашенко поймать его и всех остальных, кто передавал информацию о событиях 2020 года.

Высший суд Белграда уже вынес решение о его экстрадиции в Беларусь. Решение ожидается к 27 августа. Если его отправят в Беларусь, он уверен в том, какая участь его ожидает.

"Пытки или смерть в результате пыток. Есть как минимум 12 случаев, когда люди умирали при "неожиданных" обстоятельствах. Они были здоровы, и все они были политическими заключенными", - спокойно говорит он.

Европейские страны редко выдают людей России, Беларуси и Китаю, поскольку эти государства известны отсутствием свободы слова, верховенства закона и большинства демократических норм, включая проведение свободных и честных выборов.

Юрист и правозащитник Никола Ковачевич объясняет Euronews, что подобные отказы со стороны стран Европы связаны с реальным риском политического преследования для тех, кого требуют экстрадировать власти РФ, РБ и КНР.

"Запрос Беларуси об экстрадиции Гнёта в Сербию - это часть уловки, чтобы схватить его и впоследствии судить за подрыв конституционного строя. Все обвинения против него выдвинуты с целью облегчить властям выдачу людей, подобных Гнёту", - говорит Ковачевич.

Многие критики Лукашенко сталкиваются с арестами и преследованиями в Беларуси.

Комитет по защите журналистов добивается его немедленного освобождения.

"Как государство-кандидат в члены Европейского союза, Сербия не должна поддаваться транснациональным репрессиям от имени авторитарных режимов, подобных режиму президента Беларуси Александра Лукашенко, известного врага свободной прессы", - заявила координатор программы комитета по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Гнёта задержали в Белграде в октябре, как только он прибыл в Сербию. Согласно уголовному кодексу Беларуси, обвинение в уклонении от уплаты налогов предусматривает до семи лет лишения свободы.

В частности, видеозаписи, сделанные Андреем Гнётом во время протестов в 2020 году, использовались "Радио Свобода". Белорусские власти внесли это медиаиздание в список "экстремистских формирований".

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После протестов 2020 года белорусские власти сажают в тюрьму все больше журналистов за их работу.

В докладах Human Rights Watch и Amnesty International подробно описаны случаи пыток, которым подвергаются политические заключенные в Беларуси.

По сообщениямСМИ, его обвиняют в неуплате около 300 000 евро налогов в период с 2012 по 2018 год.

3 ноября 2023 года адвокат Гнёта Вадим Дроздов подал запрос на удаление данных Гнёта из базы Интерпола. В феврале 2024 года организация временно заблокировала доступ к его данным в своей базе.

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Однако в декабре 2023 года Высший суд Белграда постановил, что условия для экстрадиции Гнёта в Беларусь соблюдены. 12 марта 2024 года Апелляционный суд Белграда отменил это решение, но не отменил экстрадицию, отправив дело на пересмотр. Процесс возобновился 26 марта.

Беларусь занимает третье место в мире по количеству заключенных журналистов: на 1 декабря 2023 года, когда КЗЖ проводил последнее исследование, за решеткой находилось не менее 28 журналистов.

В Сербии на тот момент не было ни одного журналиста за решеткой, за исключением Гнёта, который не был включен в список из-за отсутствия информации о его журналистской деятельности.