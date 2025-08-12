Лесные пожары в Испании: от ожогов умер один человек

РЕКЛАМА

Испания переживает один из самых сложных летних сезонов за всю историю: лесные пожары охватили тысячи гектаров земли. Ситуацию осложняют ветры и жара. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до 44°C.

Из-за пожаров из разных районов страны были эвакуированы почти 6 тысяч человек.

Накануне в муниципалитете Трес-Кантос вблизи Мадрида от ожогов 98% тела в больнице умер один человек, эвакуированный из загоревшегося жилого комплекса Сото-до-Виньюэлаc. Об этом сообщил региональный министр окружающей среды, сельского хозяйства и внутренних дел Карлос Новильо Пирис.

По данным местных властей, за 40 минут огонь продвинулся на шесть километров. Из-за сильного ветра пожарные смогли локализовать пожар только к утру вторника, задействовав по меньшей мере четырнадцать бригад и три вертолета.

Из-за лесных пожаров пришлось перекрыть трассу M-607 между Мадридом и Кольменар-Вьехо в направлении из столицы, а также М-32, чтобы облегчить работу служб тушения, поскольку именно туда направляется очаг возгорания.

На месте работают пожарные, лесные бригады и агенты лесного хозяйства, при поддержке военного подразделения по чрезвычайным ситуациям и пожарных города Мадрид.

Жилые комплексы Сото-де-Виньюэлас и Фуэнте-эль-Фресно были эвакуированы. Командный пункт был создан на территории ярмарочного комплекса в муниципалитете Трес-Кантос. В спортивном центре Энрике Маса также разместились жители Сото-де-Виньюэлас и все эвакуированные.

Из-за близости пламени к нескольким домам была объявлена оперативная ситуация 2, что подразумевает усиление ресурсов и приоритетное внимание к защите населения. Служба 112 Мадридского сообщества опубликовала видео, на котором видно, как огонь подбирается к жилым домам в Трес-Кантос.

Городские советы близлежащих городов, таких как Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, обратились к населению с просьбой держаться подальше от места пожара и о "превентивной эвакуации муниципального спортивного центра Dehesa Boyal".

Вблизи города появился большой столб дыма — от пожара в Трес-Кантос.

"Необходимо соблюдать максимальную осторожность и следовать только официальной информации", — предупредили в местном правительстве, попросив местных жителей держать окна и двери закрытыми.