Мощные ливни на юге Японии: несколько человек пропали без вести

Несколько человек получили ранения или пропали без вести после того, как в понедельник проливные дожди на южном японском острове Кюсю вызвали наводнения, оползни и хаос на дорогах.

Власти сообщили, что десятки тысяч жителей Кумамото и шести других префектур региона получили распоряжение об эвакуации. В пострадавшие районы были направлены войска для обеспечения жителей пресной водой.

Спасатели искали пропавших без вести, в том числе мужчину, который исчез, пока трое членов его семьи ждали в машине, чтобы отправиться в эвакуационный центр после схода оползня.

В Кумамото пожилая женщина была найдена внутри автомобиля, упавшего в реку. Три человека пропали без вести, упав в бурлящие реки.

Ещё два человека пропали без вести в соседней префектуре Фукуока.

В репортажах местного телевидения видно, как жители пробираются по колено в паводковой воде, которая несётся вниз, унося с собой сломанные деревья и ветки.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что он начал поисково-спасательные операции для тех, кто пропал без вести.

Он призвал жителей проявлять "максимальную осторожность". Он добавил, что граждане должны "уделять первоочередное внимание действиям по спасению своих жизней".

Дожди вызвали хаос в неделю буддийских праздников "Бон" в Японии. Между Кагосимой и Хакатой на севере Кюсю было приостановлено движение скоростных поездов и местных электричек.

Метеорологическое агентство страны сообщило в понедельник, что выпустило предупреждение самого высокого уровня в префектуре Кумамото, где за последние 24 часа количество осадков превысило 40 сантиметров. Ещё больше осадков ожидается во вторник днем.

Позднее агентство понизило уровень предупреждения для Кумамото, так как ливни переместились на восток в сторону Токио, но сохранило предупреждение более низкого уровня для западной Японии, где к полудню вторника ожидается до 20 сантиметров осадков.