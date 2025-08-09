Лодку с 38 мигрантами, включая женщин и детей, выбросило на берег Алгарве

38 мигрантов, в том числе 7 несовершеннолетних, выбросило на берег южной Португалии в небольшой деревянной лодке. Группа из Марокко высадилась на пляже Бока-ду-Риу в Вила-ду-Бишпу.
В пятницу вечером на южное побережье Португалии в регионе Алгарве выбросило деревянную лодку с мигрантами. На ее борту находились 38 человек, включая женщин и детей.
Сигнал тревоги поступил от людей, находившихся на месте происшествия возле пляжа Прайя-да-Бока-ду-Риу в муниципалитете Вила-ду-Бишпу.
Для спасения мигрантов из Марокко были вызваны силы Национальной республиканской гвардии. По словам сотрудников отдела берегового и пограничного контроля территориального командования Фару, "мигранты были в ослабленном состоянии и нуждались в медицинской помощи, поэтому спасательные службы были немедленно вызваны для оказания помощи на месте".
Для оценки состояния здоровья мигрантов на месте были задействованы команды медиков, после чего они были доставлены в больничные отделения для медицинского наблюдения.
"Прежде всего, мы защитили жизни каждого, оценив состояние его здоровья в координации с медслужбами", - написала Национальная республиканская гвардия в Facebook.
Выступая перед журналистами в Силвише, сотрудник подразделения нацгвардии по контролю за прибрежными районами Илидио Баррейруш сообщил, что у 4 мигрантов есть паспорта. "Это граждане Марокко, - сказал он. - Они были идентифицированы, были проведены сверки с национальными и международными базами данных, чтобы проверить наличие судимостей у этих граждан".
По данным властей, лодка следовала из Марокко и что "предполагаемый пункт назначения - где-то в Европе", то есть не конкретно в Португалии.
Как сообщается, люди провели в море несколько дней в неблагоприятных условиях.