Лодку с 38 мигрантами, включая женщин и детей, выбросило на берег Алгарве

By Manuel Ribeiro
Опубликовано
38 мигрантов, в том числе 7 несовершеннолетних, выбросило на берег южной Португалии в небольшой деревянной лодке. Группа из Марокко высадилась на пляже Бока-ду-Риу в Вила-ду-Бишпу.

В пятницу вечером на южное побережье Португалии в регионе Алгарве выбросило деревянную лодку с мигрантами. На ее борту находились 38 человек, включая женщин и детей.

Сигнал тревоги поступил от людей, находившихся на месте происшествия возле пляжа Прайя-да-Бока-ду-Риу в муниципалитете Вила-ду-Бишпу.

Для спасения мигрантов из Марокко были вызваны силы Национальной республиканской гвардии. По словам сотрудников отдела берегового и пограничного контроля территориального командования Фару, "мигранты были в ослабленном состоянии и нуждались в медицинской помощи, поэтому спасательные службы были немедленно вызваны для оказания помощи на месте".

Для оценки состояния здоровья мигрантов на месте были задействованы команды медиков, после чего они были доставлены в больничные отделения для медицинского наблюдения.

"Прежде всего, мы защитили жизни каждого, оценив состояние его здоровья в координации с медслужбами", - написала Национальная республиканская гвардия в Facebook.

Выступая перед журналистами в Силвише, сотрудник подразделения нацгвардии по контролю за прибрежными районами Илидио Баррейруш сообщил, что у 4 мигрантов есть паспорта. "Это граждане Марокко, - сказал он. - Они были идентифицированы, были проведены сверки с национальными и международными базами данных, чтобы проверить наличие судимостей у этих граждан".

По данным властей, лодка следовала из Марокко и что "предполагаемый пункт назначения - где-то в Европе", то есть не конкретно в Португалии.

Как сообщается, люди провели в море несколько дней в неблагоприятных условиях.

Дополнительные источники • RTP E GNR

