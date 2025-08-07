Великобритания и Франция начинают меняться мигрантами

"Один в обмен на одного" - названное так соглашение между Францией и Великобританией, вступившее в силу накануне, проходит проверку практикой. Пограничные службы Великобритании заявили, что задержали группу мигрантов, добравшихся до британского берега через Ла-Манш, и опять вернут их Франции по линии соглашения. В ответ они должны будут принять с французской стороны равное число беженцев - либо тех, кого французы признали "лицами с высокой степенью уязвимости", либо тех, у кого есть родственные связи в Великобритании.

После поимки мигрантов в министр внутренних них деле Великобритании Иветт Купер написала в четверг, что это - громкий сигнал беженцам, которые думают заплатить преступным группировкам и попасть в Великобританию. Купер предупредила, что люди рискуют жизнь, выбрасывают деньги на ветер, чтобы в результате опять оказаться во Франции.

Пилотный миграционный проект был согласован французским президентом Макроном и британским премьером Стармером в начале июля. Соглашение "Один в обмен на одного" будет действовать до лета 2026 года. Основная задача властей двух стран - удержать людей от пересечения Ла-Манша на перегруженных и опасных лодках.

Власти надеются, что новый механизм не будет заблокирован судебными обжалованиями, так как на практике апелляции по миграционным делам могут серьезно затормозить процесс.