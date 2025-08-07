Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Великобритания и Франция начинают меняться мигрантами

Жандармы наблюдают за мигрантами на маленькой лодке с пляжа Эко, 4 июля 2025 года
Жандармы наблюдают за мигрантами на маленькой лодке с пляжа Эко, 4 июля 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By David O'Sullivan
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Пограничные службы Великобритании произвели первые задержания нелегалов, прибывших с французской стороны. Их вернут в исходную точку в рамках договора "один в обмен на одного".

"Один в обмен на одного" - названное так соглашение между Францией и Великобританией, вступившее в силу накануне, проходит проверку практикой. Пограничные службы Великобритании заявили, что задержали группу мигрантов, добравшихся до британского берега через Ла-Манш, и опять вернут их Франции по линии соглашения. В ответ они должны будут принять с французской стороны равное число беженцев - либо тех, кого французы признали "лицами с высокой степенью уязвимости", либо тех, у кого есть родственные связи в Великобритании.

Пилотный миграционный проект был согласован между французским президентом Макроном и британским премьером Стармером в начале июля. После поимки мигрантов в министр внутренних них деле Великобритании Иветт Купер написала в четверг, что это - громкий сигнал беженцам, которые думают заплатить преступным группировкам и попасть в Великобританию. Купер предупредила, что люди рискуют жизнь, выбрасывают деньги на ветер, чтобы в результате опять оказаться во Франции.

Пилотный миграционный проект был согласован французским президентом Макроном и британским премьером Стармером в начале июля. Соглашение "Один в обмен на одного" будет действовать до лета 2026 года. Основная задача властей двух стран - удержать людей от пересечения Ла-Манша на перегруженных и опасных лодках.

Власти надеются, что новый механизм не будет заблокирован судебными обжалованиями, так как на практике апелляции по миграционным делам могут серьезно затормозить процесс.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии