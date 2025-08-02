В субботу самолеты доставили в Газу помощь из европейских стран и других регионов, хотя и гуманитарные организации, и палестинцы говорят, что ситуация в анклаве остается критической.

Помощь поступает от коалиции стран, возглавляемой Иорданией, включая Германию, Францию и Испанию. Чтобы обойти ограничения на проезд грузовиков с гуманитарной помощью по суше в Газу, они организовали сброс контейнеров с воздуха.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу был осуществлен первый сброс нескольких тонн продовольствия, и что в выходные эти операции будут продолжены.

Испания, как сообщается, сбросила 12 тонн помощи на 24 парашютах. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, этого хватит на 11 000 человек.

Германия заявила, что 14 тонн продовольствия и медицинской помощи были сброшены самолетом, но министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что "достаточное количество гуманитарной помощи может быть предоставлено людям только по суше".

По словам представителей правительств Италии и Нидерландов, эти страны на следующей неделе начнут доставлять помощь в Газу по воздуху.

"Мы ожидаем, что Израиль сделает больше для обеспечения возможности доставки гуманитарной помощи по суше и полностью выполнит свои гуманитарные соглашения с ЕС, - заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в парламенте страны. - Гуманитарная катастрофа в Газе должна быть прекращена".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что дал добро военным на "транспортировку и доставку по воздуху предметов первой необходимости гражданскому населению Газы, которое серьезно пострадало от продолжающегося конфликта".

Голод в Газе усилился за последние 22 месяца войны между Израилем и ХАМАС из-за ограничений на поставки помощи, предупреждают гуманитарные организации. Эксперты говорят, что "в настоящее время в Газе разыгрывается наихудший сценарий голода".

Наима Абу Фул со своим двухлетним сыном Язаном, страдающим от недоедания, в их доме в лагере беженцев Шати в городе Газа, 23 июля 2025 года. AP Photo

Израиль ввел полную блокаду продовольствия и других товаров на два с половиной месяца, начиная с марта.

Он заявил, что его цель - усилить давление на ХАМАС, чтобы освободить десятки заложников, которых группировка удерживает с момента нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Хотя в мае поток помощи возобновился, ее объем составляет лишь малую часть от того, что, по мнению гуманитарных организаций, необходимо.

Ситуация на месте

По данным местных больниц, в субботу в результате израильского обстрела в Газе погибли по меньшей мере 18 человек. Восемь из них, по сообщениям, были просителями помощи.

Яхья Юсеф, пришедший за помощью в субботу утром, описал паническую сцену рядом с пунктом раздачи Гуманитарного фонда Газы (GHF), которые в последнее время получили печальную известность.

Помогая вынести трех человек, раненых выстрелами, он сказал, что, оглядевшись вокруг, увидел множество других людей, лежащих на земле и истекающих кровью.

"Это повторяется ежедневно", - сказал Юссеф.

В ответ на вопросы о нескольких свидетельствах очевидцев о насилии на самом северном из четырех объектов американского подрядчика, поддерживаемого Израилем, медиа-служба GHF заявила, что ничего (не происходило) на их объектах или рядом с ними.

Палестинца несут после того, как он был ранен при попытке добраться до грузовиков с гуманитарной помощью, направлявшихся в город Газа, на окраине Бейт-Лахии AP Photo

Деятельность группы по доставке помощи в Газу была омрачена насилием и противоречиями. Однако Израиль и GHF заявили, что военные сделали только предупредительные выстрелы и что число погибших среди просителей помощи было преувеличено.