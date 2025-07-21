Яннис Антониу: "Подтверждение рамок для диалога по кипрской проблеме имеет решающее значение

Подтверждение рамок диалога по возобновлению кипрских переговоров, состоявшееся на неформальной пятисторонней встрече в Нью-Йорке, имеет решающее значение для Никосии на фоне попыток другой стороны отвести переговоры в сторону. Кипрско-греческая сторона также вновь дала понять, что не будет обсуждать ничего, выходящего за рамки резолюций Совета Безопасности ООН.

**"**Мы оцениваем как тревожный тот факт, что Турция настаивает на тактике затягивания, не позволяя достичь прогресса, в попытке доказать, что цикл обсуждений по поиску решения на основе согласованных рамок подошёл к концу, и нет никакого прогресса. "Следовательно, необходимо искать другой путь", - утверждают они. Мы отрицаем этот аргумент, опровергаем его, и мы настаиваем на том, что все стороны должны оставаться приверженными согласованным рамкам. У нас есть заверения как на уровне Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности, так и на уровне институтов и государств Европейского союза, что это не подлежит обсуждению. Решение о двух государствах никогда не будет обсуждаться. Поэтому мы остаёмся приверженцами согласованных рамок. Но нас беспокоит бесплодное течение времени, которое негативно сказывается на нашем деле", - сказал представитель правительства республики Кипр Яннис Антониу в интервью Еuronews.

Ожидается, что в ближайший период личный посланник генерального секретаря ООН Мария Анжела Ольгин вернётся на Кипр и встретится с переговорщиками с двух сторон, чтобы предпринять следующие шаги по подготовке к трёхсторонней встрече в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и новой неформальной пятисторонней встрече, которая состоится после выборов на оккупированных территориях Северного Кипра в конце года. Послание, которое кипрско-турецкая община направит к избирательным урнам, считается особенно важным.

"Необходима политическая воля со стороны Турции. Кто бы ни был лидером на оккупированных территориях, как вы прекрасно знаете, независимо от намерений или политической точки отсчёта, ключ к решению лежит в Анкаре. Но дело в том, что важно иметь политического лидера, который вёл бы переговоры в духе доброй воли, который хотел бы достичь соглашения на основе этих конкретных рамок. И совсем другое дело, когда политический лидер имеет в качестве отправной точки другое возможное решение, как в случае с Татаром", - подчеркивает Антониу.

Для Никосии также очень важен тот факт, что теперь существует дорожная карта, которая поддерживает процесс обсуждения.