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Общины Кипра не договорились о возобновлении официальных переговоров, но хорошо провели неофициальные

Неофициальная пятисторонняя встреча по кипрской проблеме в Нью-Йорке
Неофициальная пятисторонняя встреча по кипрской проблеме в Нью-Йорке Авторское право  Σταύρος Ιωαννίδης/PIO
Авторское право Σταύρος Ιωαννίδης/PIO
By Foteini Doulgkeri & euronews
Опубликовано
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Неофициальная пятисторонняя встреча по кипрской проблеме под эгидой ООН завершилась в Нью-Йорке без сюрпризов. Что само по себе - хорошая новость.

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Неофициальная встреча по кипрской проблеме под эгидой ООН ожидаемо завершилась в Нью-Йорке без прорыва. Как и четыре месяца назад в Женеве, слет прошел в формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова и глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (это Великобритания, Греция и Турция). Задачей участников совещания в США была сверка часов, подтверждение приверженности продолжению диалога и начатому в Женеве укреплению взаимного доверия.

По словам генсека ООН Антониу Гуттериша, из шести инициатив в этой сфере реализованы уже четыре. В их числе - создание технического комитета по вопросам молодежи, инициативы в области экологии и изменения климата, восстановление кладбищ, а также согласование вопроса по закрытию шахт. Обсуждение оставшихся двух пунктов - открытия четырех пропускных пунктов и использования солнечной энергии в буферной зоне - продолжится.

"Это сложный процесс, - заявил Гуттериш. - "Мы все знаем, что с обеих сторон очень различны взгляды на решение кипрской проблемы, но мы шаг за шагом укрепляем доверие и создаем условия для конкретных действий на благо кипрского народа. И мы абсолютно согласны с тем, что этот процесс должен продолжаться".

Неофициальное пленарное заседание по Кипру в Нью-Йорке.
Неофициальное пленарное заседание по Кипру в Нью-Йорке. Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

С осторожным оптимизмом Гутттериша согласна и кипрская делегцаяи. "Результаты ведут нас идут в правильном направлении, но при наличии политической воли они могли бы быть лучше - признал президент Республики Кипр Никос Христодулидес сразу после завершения неформальной пятисторонней встречи в Нью-Йорке. - Дискуссия продолжается, и, приехав в США, мы поставили перед собой задачу-минимум - добиться прогресса в реализации мер, принятых в Женеве. Это сделано".

Никос Христодулидис.
Никос Христодулидис. Σταύρος Ιωαννίδης/PIO

Он приветствовала согласование дальнейших встреч с участием генсека ООН и лидера Северного Кипра - одна состоится в сентябре, другая - после выборов на оккупированной территории.

Двусторонняя встреча Христодулидиса и Гутерриша.
Двусторонняя встреча Христодулидиса и Гутерриша. Σταύρος Ιωαννίδης/PIO

Кипр остаётся разделенным с1 974 года, когда 40% его территории взяла под контроль Турция. Общины пытаются доводиться о сближении, однако после того, как официальные переговоры завершились неудачей в 2017 году, процесс урегулирования идет вяло.

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