Участники расширенной неформальной встречи по Кипру, созванной генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем, собрались в Нью-Йорке.

В очередном саммите, направленном на решение кипрской проблемы, принимают участие лидеры греческой и турецкой общин острова, а также представители стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании.

На торжественном ужине генсек ООН призвал обеспечить прогресс в реализации мер укрепления доверия, объявленных на предыдущей пятисторонней встрече в Женеве, которая состоялась в марте.

После ужина прошли переговоры один на один между президентом Республики Кипр Никосом Христодулидесом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Турецкие СМИ отмечают, что пятисторонняя неофициальная встреча в Нью-Йорке, как и предыдущая женевская, не являются продолжением прошлых переговорных процессов или началом нового.

В Женеве стороны договорились о прогрессе в шести областях сотрудничества, в частности в разминировании острова и открытии новых пунктов пересечения.

Кипр остается разделенным с 1974 года, когда турецкие войска вторглись и оккупировали северную часть острова. После нескольких неудачных попыток решить проблему, Северный Кипр провозгласил независимость. Однако ее признает только Турция. Западные страны и большая часть международного сообщества выступают за воссоединение острова.