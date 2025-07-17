Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Нью-Йорке проходит неформальная пятисторонняя встреча по решению кипрской проблемы

Неформальная встреча по Кипру созвана по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша
Представители турецкой и греческой общин острова, а также стран-гарантов собрались в Нью-Йорке на новую неформальную встречу, направленную на урегулирование кипрской проблемы. Она была созвана по инициативе главы ООН.

Участники расширенной неформальной встречи по Кипру, созванной генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем, собрались в Нью-Йорке.

В очередном саммите, направленном на решение кипрской проблемы, принимают участие лидеры греческой и турецкой общин острова, а также представители стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании.

На торжественном ужине генсек ООН призвал обеспечить прогресс в реализации мер укрепления доверия, объявленных на предыдущей пятисторонней встрече в Женеве, которая состоялась в марте.

После ужина прошли переговоры один на один между президентом Республики Кипр Никосом Христодулидесом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Турецкие СМИ отмечают, что пятисторонняя неофициальная встреча в Нью-Йорке, как и предыдущая женевская, не являются продолжением прошлых переговорных процессов или началом нового.

В Женеве стороны договорились о прогрессе в шести областях сотрудничества, в частности в разминировании острова и открытии новых пунктов пересечения.

Кипр остается разделенным с 1974 года, когда турецкие войска вторглись и оккупировали северную часть острова. После нескольких неудачных попыток решить проблему, Северный Кипр провозгласил независимость. Однако ее признает только Турция. Западные страны и большая часть международного сообщества выступают за воссоединение острова.

