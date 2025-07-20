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"Я не забываю": 51 год назад произошло турецкое вторжение на Кипр

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Paul Roque/AP1974
Авторское право Paul Roque/AP1974
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
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На рассвете 20 июля 1974 года - высадкой десанта в Кирении - началось турецкое вторжение на Кипр или, как его назвали в Анкаре, Операция "по поддержанию мира Аттила".

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Утром 20 июля 1974 года жителей Кипра разбудил звук сирен: это было предупреждение о турецком вторжении на остров. Месяц спустя оно привело к оккупации 36 % территории Кипра, продолжающейся по сей день. Кипр - единственная страна Евросоюза, которая находится под оккупацией.

Всё началось 51 год назад. Турецкие вооруженные силы высадились в Кирении, в то время как ВВС наносили удары по другим целям северного Кипра, вызывая панику и сея смерть.

ΦΩΤΌ ΑΡΧΕΊΟΥ
ΦΩΤΌ ΑΡΧΕΊΟΥ AP/AP1974

Всего в рамках Операции "Аттила", как назвали её в Анкаре, на кипрской земле высадились тысячи десантников к ужасу наблюдавших за происходящим местных жителей. Пережитый тогда кошмар многие из них не забыли и сегодня.

Турция продолжает утверждать, что это было не вторжение, а «Операция по поддержанию мира на Кипре», направленная на восстановление конституционного порядка и защиту турок-киприотов.

Дело в том, что вторжение произошло в последние дни правления режима «чёрных полковников» в Греции, что и послужило предлогом для высадки.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου AP/AP

Греческая хунта в результате государственного переворота свергла главу Кипра архиепископа Макариоса, который бежал через Пафос в Лондон, а затем в Нью-Йорк, где осудил вторжение "чёрных полковников" и намерение объединиться с Грецией.

Некоторые считают, что именно эта речь Макариоса стала для турецкого руководства стимулом для высадки на Кипр. Но факты говорят о том, что военные приготовления уже были произведены турецкой стороной, поскольку вторжение имело место на следующее утро.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου Charles Tasnadi/AP

Греческая сторона оказалась застигнутой врасплох. В результате 10 тысяч турецких солдат под командованием генерала Нуретина Эрсинана продвигались с большой легкостью. Впоследствии турецкий контингент на Кипре вырос до 40 000 военнослужащих.

Национальная гвардия и подразделения ELDYK, мобилизованные через несколько часов после начала Операции "Аттила", сражались самоотверженно, не имея воздушного прикрытия и современных вооружений, подчёркивают военные историки. По оценкам, речь шла о 12 000 человек под командованием бригадного генерала Михаила Георгициса, осуществлявшего общее руководство переворотом против Макариоса.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου ASSOCIATED PRESS/AP1974

Мужское население греческого Кипра пыталось участвовать в неравной борьбе с наступающими турецкими десантниками, вооружившись всем, что под рукой, и стреляя с крыш своих домов.

Перемирие, заключённое через несколько суток, оказалось временным. Турция тогда удерживала лишь 3 % территории Кипра. В августе она нанесла окончательный удар с помощью Операции "Аттила II", проигнорировав резолюции ООН и оккупировав треть острова, которую занимает до сих пор.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου Max Nash/AP

Организация Объединенных Наций и Европейская комиссия по правам человека неоднократно осуждали Турцию за перемещение населения и создание де-факто населённых турками и греками двух частей острова, что равносильно этническим чисткам; за препятствование возвращению беженцев из числа греков-киприотов в свои дома на оккупированных территориях и за многие другие злодеяния.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου AP Photo

Греков-киприотов международное сообщество также осудило за зверства в отношении киприотов-турок, особенно за резню в Марате, Сантамаре и Алоа во время второго турецкого вторжения в августе 1974 года.

В списках пропавших без вести на сегодняшний день фигурируют около 2000 человек, трагедия живущих в неведении родственников - серьёзнейшее препятствие на пути решения кипрской проблемы.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Поэтому, считают многие, переговоры по решению кипрской проблемы не дали результатов в течение пяти долгих десятилетий.

В 1983 году северный Кипр провозгласил себя Турецкой Республикой, это государство признала только Турция. Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в её состав до 1974 года. Республика Кипр вошла в Евросоюз в 2004 году, ЕС также признаёт её суверенитет над всей территорией, считая север острова «временно оккупированной территорией Республики Кипр».

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