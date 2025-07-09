Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Может ли Германия продать Украине одну из своих систем противовоздушной обороны Patriot?

Президент Украины Владимир Зеленский перед зенитно-ракетным комплексом Patriot во время визита в Германию, 11 июня 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский перед зенитно-ракетным комплексом Patriot во время визита в Германию, 11 июня 2024 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Дональд Трамп, как сообщается, предложил Германии продать Украине одну из своих систем ПВО Patriot. Но сможет ли Берлин увеличить военную поддержку Киева в условиях, когда Россия усиливает воздушные атаки?

"Нам придется отправить в Украину больше оружия. Оборонительное оружие, они должны защищатся", - заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, говоря об обороне Украины.

Но когда он сказал "мы", он имел в виду не только Соединенные Штаты.

По сообщениям СМИ, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot. Утверждается, что расходы могут быть разделены между США и Европой.

Украина призывает своих союзников поддержать противовоздушную оборону страны поставками "жизненно важных" систем Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков.

"Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры полностью выполнят то, о чем мы договорились. ПВО остается главным приоритетом для защиты человеческих жизней", - заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки российских беспилотников и ракет.

Президент Дональд Трамп выступает в Белом доме, 8 июля 2025 года
Президент Дональд Трамп выступает в Белом доме, 8 июля 2025 года AP Photo

Задержка поставок из США

2 июля Пентагон заявил, что некоторые виды военной помощи Украине были приостановлены, поскольку Министерство обороны проводит проверку поставок иностранной помощи в связи с предполагаемым низким уровнем запасов.

Несколько дней спустя, 7 июля, Пентагон заявил, что возобновит поставки, заявив, что дополнительное оборонительное оружие призвано помочь Украине защитить себя, пока США работают над достижением "прочного мира".

По словам представителя правительства Германии, 4 июля канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом и попросил президента США продолжить поставки в Украину, в частности ракет-перехватчиков Patriot.

Мерц также обсудил предложение своей страны о покупке систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, рассказал его пресс-секретарь, добавив, что Берлин ведет "интенсивные переговоры" о покупке Patriot для Украины, чтобы помочь ей противостоять самым тяжелым российским атакам с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году.

"Есть разные способы заполнить этот пробел в Patriot", - сказал представитель правительства журналистам, добавив, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка ракетных батарей Patriot в США и последующая отправка их в Киев.

Пусковые установки ракет Patriot, приобретенные у США, развернуты в Варшаве, 6 февраля 2023 года
Пусковые установки ракет Patriot, приобретенные у США, развернуты в Варшаве, 6 февраля 2023 года AP Photo

Может ли Германия поставить Patriot Украине?

Германия уже отправила три системы американского производства из своих военных запасов в Украину с начала войны, в результате чего у Берлина осталось девять Patriot.

В настоящее время Украина располагает шестью действующими системами Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с инициативой в рамках коалиции "Раммштайн", чтобы получить больше систем, и в конце этого месяца должен приехать в Вашингтон, чтобы обсудить производственные мощности и графики поставок.

Киев неоднократно предлагал приобрести Patriot через европейских партнеров, поскольку наладить прямые закупки в США немедленно не получается.

Пожарные борются с огнем в здании, разрушенном ударом российского беспилотника в Харькове, 7 июля 2025 года
Пожарные борются с огнем в здании, разрушенном ударом российского беспилотника в Харькове, 7 июля 2025 года AP Photo

По оценкам, выполнение нового заказа займет годы. Это произойдет только после того, как Пентагон выполнит свои собственные контракты, поскольку оборонное ведомство является более приоритетным заказчиком.

У Украины нет этого времени, поскольку с апреля воздушные удары России усилились.

В ходе одной из последних атак за одну ночь было запущено более 500 беспилотников и ракет, что выявило критические бреши в противовоздушной обороне Украины, несмотря на высокие показатели перехвата.

Писториус выдвинул идею о покупке систем Patriot, которые можно было бы освободить, чтобы избежать длительных промышленных поставок и обеспечить их быструю доставку в Украину.

Patriot - одна из немногих систем ПВО в мире, способных надежно сбивать подлетающие баллистические ракеты.

По данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире насчитывается около 180 таких систем.

Около трети из них принадлежат США, которые разместили многие из них в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В Европе находится около 40 систем Patriot, включая те, что развернуты в Украине.

