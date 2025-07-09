РЕКЛАМА

"Нам придется отправить в Украину больше оружия. Оборонительное оружие, они должны защищатся", - заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, говоря об обороне Украины.

Но когда он сказал "мы", он имел в виду не только Соединенные Штаты.

По сообщениям СМИ, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot. Утверждается, что расходы могут быть разделены между США и Европой.

Украина призывает своих союзников поддержать противовоздушную оборону страны поставками "жизненно важных" систем Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков.

"Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры полностью выполнят то, о чем мы договорились. ПВО остается главным приоритетом для защиты человеческих жизней", - заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки российских беспилотников и ракет.

Президент Дональд Трамп выступает в Белом доме, 8 июля 2025 года AP Photo

Задержка поставок из США

2 июля Пентагон заявил, что некоторые виды военной помощи Украине были приостановлены, поскольку Министерство обороны проводит проверку поставок иностранной помощи в связи с предполагаемым низким уровнем запасов.

Несколько дней спустя, 7 июля, Пентагон заявил, что возобновит поставки, заявив, что дополнительное оборонительное оружие призвано помочь Украине защитить себя, пока США работают над достижением "прочного мира".

По словам представителя правительства Германии, 4 июля канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом и попросил президента США продолжить поставки в Украину, в частности ракет-перехватчиков Patriot.

Мерц также обсудил предложение своей страны о покупке систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, рассказал его пресс-секретарь, добавив, что Берлин ведет "интенсивные переговоры" о покупке Patriot для Украины, чтобы помочь ей противостоять самым тяжелым российским атакам с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году.

"Есть разные способы заполнить этот пробел в Patriot", - сказал представитель правительства журналистам, добавив, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка ракетных батарей Patriot в США и последующая отправка их в Киев.

Пусковые установки ракет Patriot, приобретенные у США, развернуты в Варшаве, 6 февраля 2023 года AP Photo

Может ли Германия поставить Patriot Украине?

Германия уже отправила три системы американского производства из своих военных запасов в Украину с начала войны, в результате чего у Берлина осталось девять Patriot.

В настоящее время Украина располагает шестью действующими системами Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с инициативой в рамках коалиции "Раммштайн", чтобы получить больше систем, и в конце этого месяца должен приехать в Вашингтон, чтобы обсудить производственные мощности и графики поставок.

Киев неоднократно предлагал приобрести Patriot через европейских партнеров, поскольку наладить прямые закупки в США немедленно не получается.

Пожарные борются с огнем в здании, разрушенном ударом российского беспилотника в Харькове, 7 июля 2025 года AP Photo

По оценкам, выполнение нового заказа займет годы. Это произойдет только после того, как Пентагон выполнит свои собственные контракты, поскольку оборонное ведомство является более приоритетным заказчиком.

У Украины нет этого времени, поскольку с апреля воздушные удары России усилились.

В ходе одной из последних атак за одну ночь было запущено более 500 беспилотников и ракет, что выявило критические бреши в противовоздушной обороне Украины, несмотря на высокие показатели перехвата.

Писториус выдвинул идею о покупке систем Patriot, которые можно было бы освободить, чтобы избежать длительных промышленных поставок и обеспечить их быструю доставку в Украину.

Patriot - одна из немногих систем ПВО в мире, способных надежно сбивать подлетающие баллистические ракеты.

По данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире насчитывается около 180 таких систем.

Около трети из них принадлежат США, которые разместили многие из них в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В Европе находится около 40 систем Patriot, включая те, что развернуты в Украине.