Зеленский примет участие в видеоконференции с лидерами ЕС, Трампом и Рютте из Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский Авторское право  AP
Авторское право AP
Президент Украины Владимир Зеленский встретится сегодня в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, после чего лидеры примут участие в видеоконференции с главами ЕС и некоторых европейских государств, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", - цитируют Никифорова украинские СМИ.

Цель переговоров с Дональдом Трампом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - донести до него украинскую и европейскую позицию.

Участники видеоконференции намерены обсудить варианты давления на Россию. Помимо этого в повестке подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности, сообщили в правительстве ФРГ.

Эксперты в беседе с Euronews выразили сомнение, что европейским лидерам удастся добиться в этом вопросе реального успеха.

По итогам встречи Зеленский и Мерц во второй половине дня, как ожидается, выступят с заявлением для СМИ.

