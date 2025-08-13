Последние переговоры союзников Киева перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины, европейские лидеры и администрация США проводят консультации в формате видеоконференции, цель которых – убедить Дональда Трампа отстаивать интересы Киева во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным.
За два дня до встречи президентов США и России руководство Украины вместе с европейскими лидерами попытались убедить главу Белого дома, что путь к завершению полномасштабного вторжения и в конечном итоге судьба континента не могут обсуждаться без Киева.
Владимир Зеленский приехал в Берлин в среду, чтобы вместе с канцлером Мерцем провести решающие переговоры по видеосвязи, пытаясь убедить президента США не идти на уступки Кремлю.
Хотя Трамп заявил, что его конечная цель – усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, этого не произойдёт через два дня, когда лидеры США и России встретятся с 2021 года проведут встречу тет-а-тет.
Непредсказуемость саммита на Аляске усилила опасения союзников Киева, что администрация США попытается принудить Украину к заключению невыгодной сделки, включая потерю территорий.
Следите за текстовой трансляцией Euronews: наши журналисты со всей Европы сообщают вам о последних событиях переговорного дня.
${title}
Прямой эфир завершен
Итоги дипломатического марафона
Прежде чем завершить нашу онлайн-трансляцию, подведём итоги переговоров между украинским руководством, европейскими союзниками Киева и Дональдом Трампом.
- Владимир Зеленский заявил, что предупредил своего американского коллегу Дональда Трампа и европейских союзников, что "Путин блефует", утверждая, что санкции не работают.
- Американский президент пригрозил России "серьёзными последствиями", если она не прекратит войну после саммита.
- Трамп также охарактеризовал свою встречу с Путиным как "подготовку почвы" для возможной встречи Зеленского и Путина.
- Трамп назвал европейских лидеров "замечательными людьми, которые хотят, чтобы соглашение было заключено".
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любая встреча Трампа, Путина и Зеленского должна проходить в Европе.
- Генсек НАТО Марк Рютте охарактеризовал разговор по видеосвязи между европейскими лидерами и Трампом как "великолепный" и сказал: "Теперь мяч на стороне Путина".
- В МИД РФ назвали назвали сегодняшние переговоры "ничтожными" и обвинили ЕС в "саботаже" дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.
Вэнс: "Мы снова принесём мир в Европу"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп поставил перед американской администрацией задачу "снова принести мир в Европу".
Вэнс выступил с этой речью на базе Королевских ВВС (RAF) в Глостершире (Великобритания), где дислоцированы американские военнослужащие.
Вице-президент заявил, что невозможно установить мир, если "плохие парни не будут бояться, что у нас есть отличные военно-воздушные силы и армия, которые могут поддержать мир".
VP Vance speaks to US airmen in the UK following peace meetings:— Vice President JD Vance (@VP) August 13, 2025
“You guys are the reason why we can go into a negotiation with strength...Nothing that we do as an administration is possible without the hard work, the courage and the skill that you guys bring.” pic.twitter.com/R0CeKszreS
Трамп предложил устроить встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски
Американский президент подтвердил, что хочет организовать встречу между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и собой "практически сразу" после саммита с российским президентом в пятницу на Аляске.
"Некоторые важные вещи могут быть достигнуты во время первой встречи – это будет очень важная встреча, — но она подготовит почву для второй встречи", – заявил американский президент на пресс-конференции, упомянув также об "очень хорошем разговоре" с европейскими лидерами, в том числе с Зеленским.
Несколькими часами ранее телеканал CBS News сообщил, США "работают" над организацией встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели.
Стармер: прекращение огня "реально"
Кейр Стармер в среду заявил о "реальной" возможности достижения прекращения огня в Украине благодаря усилия Дональда Трампа, который в пятницу проведёт переговоры с Владимиром Путиным на Аляске.
За три года и несколько месяцев, что длится этот конфликт, мы ни разу не были близки к реальному решению о прекращении огня. А теперь у нас есть такой шанс благодаря работе президента США.
Зеленский: Путин "блефует", когда утверждает, что не беспокоится о санкциях
"Я сказал Трампу и всем нашим европейским партнерам, что Путин блефует", — заявил президент Украины Владимир Зеленский после виртуальной встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими партнёрами Киева.
Путин блефует, что санкции не работают, что они ничто. На самом деле санкции сильно бьют по российской экономике.
Зеленский, добавил, что глава Кремля не изменил своей конечной цели и по-прежнему хочет "оккупировать всю Украину".
После разговора с президентом США Зеленский сказал, что надеется, что центральной темой предстоящей встречи на Аляске будет немедленное прекращение огня.
Генсек НАТО: "Мяч теперь на стороне Путина"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал разговор союзников "очень хорошим звонком" и подчеркнул "единство НАТО в стремлении положить конец этой ужасной войне против Украины и достичь справедливого и прочного мира".
Я ценю лидерство [Дональда Трампа] и тесную координацию с союзниками. Теперь мяч на стороне Путина.
Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with…— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025
Макрон: территориальные вопросы будут обсуждаться только Зеленским
"Мы хотим, чтобы всё, что касается Украины, обсуждалось с Украиной. Мы хотим прочного и устойчивого мира, мира, который урегулирует территориальные вопросы и гарантии безопасности на будущее", – заявил французский президента после разговора с Дональдом Трампом.
Территориальные вопросы, относящиеся к Украине, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. Мы поддерживаем эту позицию, и она была очень чётко выражена президентом Трампом.
Мерц: европейские лидеры настроены на успех саммита Трампа и Путина
На пресс-конференции с Владимиром Зеленским канцлер Мерц заявил, что европейские лидеры намерены способствовать успеху пятничного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Мы, европейцы, делаем всё, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в нужное русло.
Euronews получил список участников беспрецедентного дипломатического марафона
В среду состоятся три виртуальные встречи. Euronews получил список участников.
В первой встрече, которая началась в 14:00 по центральноевропейскому времени, приняли участие лидеры Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши, Украины, Великобритании, а также главы Еврокомиссии и Евросовета и генеральный секретарь НАТО.
Вторая встреча запланирована на 15:00 по центральноевропейскому времени, к европейским лидерам присоединится президент США Дональд Трамп.
Третья встреча – так называемой коалиции желающих – начинается в 16:00 по центральноевропейскому времени. Список стран, которые будут на ней представлены, гораздо длиннее.
Это Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и Украина.
Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер являются сопредседателями последней встречи и выступят с вступительными речами.
Макрон присоединился к разговору из своей летней резиденции Форт Брегансон
Помимо министров иностранных дел и обороны Франции Эммануэль Макрон пригласил в Прованс председателя Европейского совета Антониу Кошту.
Вместе они участвуют в видеоконференции с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.
Что европейские лидеры хотят донести до Трампа?
Лидеры ЕС изложили свою позицию по поводу войны в Украине и путей её завершения в совместном заявлении, опубликованном во вторник.
Они написали, что:
- справедливый и прочный мир "должен соответствовать международному праву", включая принцип, согласно которому "международные границы не должны изменяться силой";
- "путь к миру в Украине не может быть определён без Украины";
- значимые переговоры могут проходить только "в контексте прекращения огня или сокращения военных действий";
- блок будет продолжать оказывать Киеву помощь – политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую;
- страны ЕС готовы внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины;
- они поддерживают охваченную войной страну на её пути к членству в ЕС.
Тем не менее венгерский премьер Виктор Орбан, как и обычно, отказался поставить свою подпись под заявлением. Он заявил, что ЕС не имеет права пытаться давать "указания с места", поскольку блок не был приглашён на переговоры, которые пройдут на Аляске. Вместо этого он призвал Брюссель "инициировать саммит ЕС-Россия".
Подробнее в нашем материале:
Без Венгрии: страны ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что лидеры ЕС пытаются установить условия для встречи, на которую их не приглашали. Он также призвал провести отд…
Трамп считает, что европейские лидеры хотят "достичь соглашения" по Украине
"Через некоторое время я буду разговаривать с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы соглашение было заключено", – написал американский президент в своей социальной сети Truth Social.
В Москве встречу союзников Киева назвали "ничтожной"
"Мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожные действия", – заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев (цитата по ТАСС).
Как выразился российский чиновник, европейцы на словах поддерживают "дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины", но на самом деле Европейский союз их "саботирует".
Зеленский в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где он провёл двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем перед консультациями по видеосвязи с лидерами США и Европы.
Украинский государственный вещатель "Суспільне" опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись прибытия украинского лидера в Германию на самолёте перед предстоящими встречами на высоком уровне.
По данным Reuters, сначала Мерц и Зеленский выйдут на связь с европейскими союзниками Киева и генсеком НАТО Марком Рютте. Позже к ним присоединятся Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В Берлине заявили, что на встрече обсуждаться будут
- способы "оказания давления на Россию",
- "подготовка к возможным мирным переговорам"
- и вопросы, "касающиеся территориальных претензий и гарантий безопасности".
Необходимо "как можно скорее достичь реального и надежного перемирия", которое является предварительным условием для возможных "настоящих обсуждений и переговоров", заявил в среду представитель правительства Германии Штеффен Майер.
Переговоры состоятся всего за два дня до запланированного саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске 15 августа – это будет первая личная встреча двух лидеров с начала второго срока Трампа.
Глава Белого дома уже заявил, что переговоры на Аляске будут "пробными", добавив, что любая сделка будет включать "некий обмен территориями".
СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ
Президент Зеленський прибув до Берліна, де зустрінеться з канцлером Мерцом та візьме участь у відеоконференціях з Трампом, Венсом, європейськими лідерами та ге…