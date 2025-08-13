Последние переговоры союзников Киева перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

За два дня до встречи президентов США и России руководство Украины вместе с европейскими лидерами попытались убедить главу Белого дома, что путь к завершению полномасштабного вторжения и в конечном итоге судьба континента не могут обсуждаться без Киева.

Владимир Зеленский приехал в Берлин в среду, чтобы вместе с канцлером Мерцем провести решающие переговоры по видеосвязи, пытаясь убедить президента США не идти на уступки Кремлю.

Хотя Трамп заявил, что его конечная цель – усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, этого не произойдёт через два дня, когда лидеры США и России встретятся с 2021 года проведут встречу тет-а-тет.

Непредсказуемость саммита на Аляске усилила опасения союзников Киева, что администрация США попытается принудить Украину к заключению невыгодной сделки, включая потерю территорий.

Следите за текстовой трансляцией Euronews: наши журналисты со всей Европы сообщают вам о последних событиях переговорного дня.

