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В результате операции, ознаменовавшей значительную эскалацию напряженности в регионе, были уничтожены ключевые центры иранской ядерной программы. Атака США была проведена с военной точностью с использованием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и крылатых ракет "Томагавк", запущенных с морских платформ.

Согласно информации, предоставленной репортером Fox News Шоном Хэннити после личного разговора с президентом Дональдом Трампом, в операции использовалось от пяти до шести противобункерных бомб, сброшенных с бомбардировщиков B-2, что превышает первоначальные расчеты, предполагавшие использование всего двух бомб для этой миссии.

Среди объектов, подвергшихся атаке, были ядерные комплексы в Натанзе и Исфахане, которые были нейтрализованы 30 ракетами "Томагавк", запущенными с расстояния около 640 километров. Главной целью был завод в Фордо, который считается краеугольным камнем иранской ядерной программы и который, по словам источников, цитируемых Fox News, "был полностью уничтожен". Эту информацию подтвердил и сам президент Трамп, написав в сети Х: "Фордо больше нет".

Развертывание американских войск

В течение нескольких недель, предшествовавших нападению, США развернули значительные военные силы на Ближнем Востоке. В их число вошли авианосец "Нимиц", истребители F-16, F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2, принимавшие участие в операции. После завершения операции несколько бомбардировщиков B-2 вылетели в Тихий океан, покинув воздушное пространство Ирана к моменту официального объявления.

Американский авианосец "Нимиц" Wikimedia Commons

Президент Трамп четко обозначил цели США в регионе. В своих комментариях, переданных Fox News, он сказал: "Мы не ищем прекращения огня. Мы стремимся к полной и окончательной победе. Повторяю, вы знаете, в чем заключается эта победа: в отсутствии ядерного оружия". Это заявление подчеркивает решимость США полностью ликвидировать ядерный потенциал Ирана, не ища временных соглашений или прекращения огня.

Используемый военный арсенал: технический анализ ракет и бомб

Бомбы GBU-57 (Разрушитель бункеров)

Ракета GBU-57 Massive Ordnance Penetrator x.com

Противобункерные бомбы, использованные в операции, представляют собой новейшие технологии в области оружия глубокого проникновения. Это оружие специально разработано для нейтрализации укрепленных подземных целей, таких как иранские ядерные объекты.

Технические характеристики:

Вес: от 14 000 до 30 000 фунтов (6 350 - 13 600 кг) в зависимости от модели.

от 14 000 до 30 000 фунтов (6 350 - 13 600 кг) в зависимости от модели. Пробивная способность: до 200 метров в железобетоне.

до 200 метров в железобетоне. Боеголовка: взрывчатка с задержкой детонации после пробития.

взрывчатка с задержкой детонации после пробития. Наведение: высокоточная система GPS с возможностью корректировки в полете.

Ракеты "Томагавк"

Ракета «Томагавк» Военно-морские силы США. Это изображение было опубликовано Военно-морскими силами США под номером 021110-N-0000X-003

30 ракет "Томагавк", использованных в атаке, представляют собой золотой стандарт крылатых ракет большой дальности для ВМС США.

Технические характеристики "Томагавка":

Дальность: до 2 500 км в последних версиях.

до 2 500 км в последних версиях. Скорость: около 880 км/ч (дозвуковая).

около 880 км/ч (дозвуковая). Боеголовка: 450 килограммов обычного взрывчатого вещества.

450 килограммов обычного взрывчатого вещества. Наведение: инерциальная навигационная система в сочетании с GPS и картографией местности.

инерциальная навигационная система в сочетании с GPS и картографией местности. Точность: погрешность менее 10 метров.

погрешность менее 10 метров. Пусковые платформы: ударные подводные лодки класса Virginia и Los Angeles, эсминцы класса Arleigh Burke.

Бомбардировщики B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 Spirit Фото ВВС США/старший сержант Бенни Дж. Дэвис III. Это изображение было опубликовано ВВС США с идентификатором 060530-F-5040D-22.

Использование пяти-шести бункерных бомб указывает на участие трех бомбардировщиков B-2 Spirit, каждый из которых способен нести две высокопроникающие бомбы.

Возможности B-2:

Технология "стелс": практически не обнаруживается обычными радарами.

практически не обнаруживается обычными радарами. Дальность: 11 000 км без дозаправки.

11 000 км без дозаправки. Полезная нагрузка: до 23 000 килограммов вооружения.

до 23 000 килограммов вооружения. Экипаж: два пилота с возможностью непрерывного полета в течение 44 часов.

Региональные и глобальные последствия

Этот удар знаменует собой поворотный момент во внешней политике США в отношении Ирана и создает значительный прецедент в борьбе с распространением ядерного оружия. Уничтожение ключевых объектов, таких как Фордо, представляет собой значительный удар по ядерной программе Ирана, которая уже более десяти лет является объектом международных санкций и ядерной дипломатии.

Операция также демонстрирует способность США наносить дальние точные удары по высокозащищенным целям, используя свои самые передовые военные технологии.

В этот момент Иран может либо перевести свои атаки в войну, либо подписать соглашение о мире и нераспространении ядерных технологий, к чему изначально стремился Трамп.