Соединенные Штаты осуществили масштабную скоординированную атаку на основные ядерные объекты Ирана, используя свой самый современный военный арсенал.
В результате операции, ознаменовавшей значительную эскалацию напряженности в регионе, были уничтожены ключевые центры иранской ядерной программы. Атака США была проведена с военной точностью с использованием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и крылатых ракет "Томагавк", запущенных с морских платформ.
Согласно информации, предоставленной репортером Fox News Шоном Хэннити после личного разговора с президентом Дональдом Трампом, в операции использовалось от пяти до шести противобункерных бомб, сброшенных с бомбардировщиков B-2, что превышает первоначальные расчеты, предполагавшие использование всего двух бомб для этой миссии.
Среди объектов, подвергшихся атаке, были ядерные комплексы в Натанзе и Исфахане, которые были нейтрализованы 30 ракетами "Томагавк", запущенными с расстояния около 640 километров. Главной целью был завод в Фордо, который считается краеугольным камнем иранской ядерной программы и который, по словам источников, цитируемых Fox News, "был полностью уничтожен". Эту информацию подтвердил и сам президент Трамп, написав в сети Х: "Фордо больше нет".
Развертывание американских войск
В течение нескольких недель, предшествовавших нападению, США развернули значительные военные силы на Ближнем Востоке. В их число вошли авианосец "Нимиц", истребители F-16, F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2, принимавшие участие в операции. После завершения операции несколько бомбардировщиков B-2 вылетели в Тихий океан, покинув воздушное пространство Ирана к моменту официального объявления.
Президент Трамп четко обозначил цели США в регионе. В своих комментариях, переданных Fox News, он сказал: "Мы не ищем прекращения огня. Мы стремимся к полной и окончательной победе. Повторяю, вы знаете, в чем заключается эта победа: в отсутствии ядерного оружия". Это заявление подчеркивает решимость США полностью ликвидировать ядерный потенциал Ирана, не ища временных соглашений или прекращения огня.
Используемый военный арсенал: технический анализ ракет и бомб
Бомбы GBU-57 (Разрушитель бункеров)
Противобункерные бомбы, использованные в операции, представляют собой новейшие технологии в области оружия глубокого проникновения. Это оружие специально разработано для нейтрализации укрепленных подземных целей, таких как иранские ядерные объекты.
Технические характеристики:
- Вес: от 14 000 до 30 000 фунтов (6 350 - 13 600 кг) в зависимости от модели.
- Пробивная способность: до 200 метров в железобетоне.
- Боеголовка: взрывчатка с задержкой детонации после пробития.
- Наведение: высокоточная система GPS с возможностью корректировки в полете.
Ракеты "Томагавк"
30 ракет "Томагавк", использованных в атаке, представляют собой золотой стандарт крылатых ракет большой дальности для ВМС США.
Технические характеристики "Томагавка":
- Дальность: до 2 500 км в последних версиях.
- Скорость: около 880 км/ч (дозвуковая).
- Боеголовка: 450 килограммов обычного взрывчатого вещества.
- Наведение: инерциальная навигационная система в сочетании с GPS и картографией местности.
- Точность: погрешность менее 10 метров.
- Пусковые платформы: ударные подводные лодки класса Virginia и Los Angeles, эсминцы класса Arleigh Burke.
Бомбардировщики B-2 Spirit
Использование пяти-шести бункерных бомб указывает на участие трех бомбардировщиков B-2 Spirit, каждый из которых способен нести две высокопроникающие бомбы.
Возможности B-2:
- Технология "стелс": практически не обнаруживается обычными радарами.
- Дальность: 11 000 км без дозаправки.
- Полезная нагрузка: до 23 000 килограммов вооружения.
- Экипаж: два пилота с возможностью непрерывного полета в течение 44 часов.
Региональные и глобальные последствия
Этот удар знаменует собой поворотный момент во внешней политике США в отношении Ирана и создает значительный прецедент в борьбе с распространением ядерного оружия. Уничтожение ключевых объектов, таких как Фордо, представляет собой значительный удар по ядерной программе Ирана, которая уже более десяти лет является объектом международных санкций и ядерной дипломатии.
Операция также демонстрирует способность США наносить дальние точные удары по высокозащищенным целям, используя свои самые передовые военные технологии.
В этот момент Иран может либо перевести свои атаки в войну, либо подписать соглашение о мире и нераспространении ядерных технологий, к чему изначально стремился Трамп.