США перемещают военные самолёты в район Средиземного моря

РЕКЛАМА

Во вторник, 17 июня, СМИ сообщили, что несколько американских военных танкеров-заправщиков и американских истребителей движутся на восток над Средиземным морем – на фоне опасений, что Вашингтон может присоединиться к Израилю в нанесении военных ударов по иранским военным и ядерным объектам.

"У Ирана не может быть ядерного оружия, – написал Дональд Трамп в понедельник вечером в соцсети Truth Social, прежде чем вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде. – Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана".

Многие восприняли это предупреждение как намек на увеличение мощности ударов по столице Ирана и как знак резкого отхода США от предыдущей политики, когда они не принимали прямого военного участия в конфликте и стремились к "миру" путём переговоров.

Euronews, основываясь на данные портала Flightradar24 и словах источников в оборонной сфере, а также сообщениях военных наблюдателей в социальных сетях, подтвердил, что в Средиземноморье увеличилась интенсивность полётов. Это, действительно, может свидетельствовать о наращивании ударного военного потенциала США в регионе и возможной подготовке к военным действиям.

FlightRadar24, 17 июня 2025 Flightradar24

Находятся ли военные самолёты США в движении и куда они направляются?

Некоторые из самолётов-заправщиков ВВС США, которые в воскресенье вылетели на расположенные в Европе американские базы RAF Mildenhall в Великобритании и Morón de la Frontera в Испании, как объявил министр обороны Питер Хегсет, были замечены во вторник днём летящими на восток над Средиземным морем.

Военные наблюдатели сфотографировали один из них, когда он сопровождал американские истребители с RAF Lakenheath.

Во вторник днём Euronews наблюдал, как самолёты ВВС США KC-135 Stratotanker с баз RAF Mildenhall и Morón de la Frontera летели на восток вблизи Италии в неизвестном направлении.

KC-135 Stratotanker производства Boeing – это самолёт-заправщик. Другие такие борты стоят на американских авиабазах Рамштайн в Германии, Авиано в Италии и в греческой бухте Ханья-Суда на Крите, чтобы усилить присутствие и возможности американских истребителей на Ближнем Востоке.

FlightRadar24, 17 июня 2025 Flightradar24

17 июня 2025 Evergreen Intel, X

По данным военных источников Euronews, самолёты-заправщики, прибывшие в воскресенье вечером на американскую авиабазу Morón de la Frontera, отбыли оттуда во вторник днём. Истребители с RAF Lakenheath, Spangdahlem и Aviano также были переброшены.

По данным тех же источников, подтверждённым другими имеющимися сведениями, среди переброшенных с Lakenheath самолётов были F-15E и F-35. В то же время несколько F-16CJ/DJ взлетели из Шпангдалема, а F-16C/D – из Авиано. Все они направились в сторону Ближнего Востока.

Требование о "безоговорочной капитуляции"

В понедельник министр обороны США Пит Хегсет сообщил в соцсети X, что США развертывают "дополнительные возможности", чтобы "усилить оборонительную позицию в регионе".

Несколько часов спустя Дональд Трамп неожиданно объявил, что досрочно покидает саммит G7 в Канаде, заявив, что причина его отъезда "гораздо серьёзнее" и не связана с какими-либо усилиями по прекращению огня.

17 июня 2025 Evergreen Intel, X

Он сказал журналистам, что "не слишком настроен вести переговоры сейчас" и что "нам нужно нечто большее, чем прекращение огня". Когда президента попросили уточнить, что он имеет в виду, он добавил: "Конец, настоящий конец. Полный отказ – это тоже нормально".

Внезапная смена позиции американского президента совпала с тем, что министр обороны Израиля Исраэль Кац неоднократно призывал к немедленной эвакуации жителей Тегерана и предупреждал о предстоящих крупномасштабных израильских ударах по объектам ядерной инфраструктуры и инфраструктуры, связанной с режимом, особо отметив подземный ядерный объект Фордо как "проблему, которая, безусловно, будет решена".

Позже американский лидер потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". На что верховный лидер Ирана Хаменеи ответил отказом, пригрозив Соединённым Штатам "непоправимыми последствиями", если те вмешаются в конфликт.

В среду Трамп сказал, что Тегеран вышел на контакт с Вашингтоном для переговоров. "Дискутировать уже очень поздно. Есть разница между тем, что есть сейчас, и было неделю назад", - добавил он.

Израиль тем временем продолжает наносить удары по иранской столице. Там слышны взрывы. В ЦАХАЛ сообщают, что из Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты, задействованны системы ПВО.

Предостережения Брюсселя

Тем временем во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что потенциальное военное вмешательство США "определённо втянет" весь Ближний Восток в более масштабный и опасный конфликт.

"Если дело дойдёт до вмешательства, то весь регион определённо окажется втянутым в более широкий конфликт. А это не отвечает ничьим интересам", – сказала она после проведения координационной видеоконференции с 27 министрами иностранных дел ЕС.

В Тегеране, где проживают около 10 миллионов человек и который является одним из крупнейших городов на Ближнем Востоке, наблюдается массовое бегство населения в связи с обострением конфликта с Израилем.

Пробки на дорогах, ведущих из города, растянулись на километры, многие направились в сторону Каспийского моря.