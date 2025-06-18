Израиль нанес удары по иранскому заводу по производству центрифуг

РЕКЛАМА

ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары по иранскому заводу по производству центрифуг в Тегеране и нескольким другим промышленным военным объектам. По словам военных, атаке также подвергся участок по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса "земля-земля", которые иранский режим запускал по Израилю, и объекты по производству систем и компонентов для ракет класса "земля-воздух", предназначенных для поражения самолетов.

О начале новой волны ударов ЦАХАЛ объявил в соцсетях, предупредив жителей на юго-западе Тегерана о необходимости эвакуироваться.

Иранские СМИ сообщили, что под удар попал израильской авиации попал военный Университет имени имама Хусейна на востоке Тегерана. Он, как считается, готовит кадры для Корпуса стражей исламской революции.

Атаки произошли всего через день после того, как президент США Дональд Трамп предупредил жителей Тегерана об эвакуации и потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

Ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля, пролетают над столицей Сирии Дамаском. 18 июня 2025 г. Ghaith Alsayed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Иран в среду утром выпустил две баллистические ракеты по Израилю. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "битва начинается", и призвал не проявлять "никакой пощады" по отношению к израильтянам.

Сирены воздушной тревоги звучали в Израиле и во вторник вечером. Ночью израильские ВВС перехватили три беспилотника, запущенных в Израиль из Ирана. Два были сбиты над районом Мертвого моря, а один над северным Израилем.

Тем временем издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что президент Дональд Трамп еще не решил присоединятся ли США к Израилю для ударов по иранским ядерным объектам.Тегеран обещает, что вскоре будет проведена "операция мести" и утверждает, что до сих пор его удары по Израилю наносились с целью предупреждения и сдерживания.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило уверенность в том, что первые воздушные атаки Израиля на иранский комплекс в Натанзе оказали непосредственное влияние на работу подземных центрифуг. На это указывают спутниковые снимки.

На снимке, предоставленном Maxar Technologies, запечатлен завод по обогащению урана в Натанзе после ударов Израиля AP/Satellite image ©2025 Maxar Technologies

Израиль неоднократно наносил удары по заводу в Натанзе и утверждает, что повредил его подземные объекты, которые, по оценкам экспертов, содержат 10 000 центрифуг, обогащающих уран до 60%. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. МАГАТЭ постоянно предупреждает, что страна обладает достаточным количеством обогащенного урана для производства нескольких ядерных бомб, если она решит пойти по этому пути.

Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что удары по ядерным объектам Ирана отсрочили ядерную программу страны на "очень, очень долгое время", Израилю еще не удалось успешно нанести удар по иранскому объекту Фордо, который находится глубоко в горах.

Для нанесения удара по Фордо потребуется военное вмешательство США и развертывание бомбардировщиков-невидимок B-2 для сброса бомбы, способной разрушить бункер.