Хаменеи: "Втягивание Америки в конфликт пойдёт ей во вред"

РЕКЛАМА

Конфликт между Израилем и Ираном вступил в шестой день открытых боевых действий. Новые израильские авиаудары по Тегерану продолжались в течение всей ночи и в среду днём.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решительно отверг призывы США к капитуляции, направив предупреждение Вашингтону:

"Если Америка вмешается в этот конфликт, это на 100% пойдет ей во вред. Ущерб, который она понесёт, будет значительно больше того, что потенциально может понести Иран. Если США вмешаются в военные действия, ущерб для Америки будет, несомненно, непоправим".

Заявление аятоллы прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" в публикации в соцсетях, добавив, что США знают, где находится Хаменеи, но "пока не планируют его убивать".

По данным израильской армии, последние удары по Ирану нанесли урон предприятию по производству урановых центрифуг и заводу, выпускавшему компоненты ракет.

Тегеран стал запускать меньше ракет по мере затягивания конфликта.Такое снижени е активности он никак не объяснил, но известно, что Израиль целенаправленно поражал пусковые установки и связанную с ракетами инфраструктуру.