Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иранцы потрясены израильскими атаками

Мужчина демонстрирует знак победы, проезжая на мотоцикле мимо антиизраильского баннера. Тегеран, Иран, 14 июня 2025 года
Мужчина демонстрирует знак победы, проезжая на мотоцикле мимо антиизраильского баннера. Тегеран, Иран, 14 июня 2025 года Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Жители Тегерана колеблются между страхом, смирением и гневом после пятничных израильских атак. Накануне жители вышли на улицы с требованием ответных действий.

РЕКЛАМА

Иранцы потрясены смертоносными израильскими атаками на высших военных чиновников и ученых-ядерщиков своей страны. Люди запасаются продуктами и выстаиваются в очереди на заправочных станциях.

Операция Израиля «Народ как лев» гораздо масштабнее предыдущих, включая прошлогодние взаимные удары ракетами и беспилотниками между двумя странами.

Израиль заявляет, что атаки будут продолжаться, что повышает риск дальнейшей эскалации и более широкого конфликта на всем Ближнем Востоке.

«У меня сломана нога. Я водитель машины дорожной помощи. Я только что выехал со стоянки и ехал к середине дороги, когда внезапно услышал мощный взрыв. Обломки упали на мою машину, заперев меня внутри. Прямо сейчас у меня гудит голова, и я понятия не имею, что именно произошло», — говорит один из раненых.

После ударов несколько стран выпустили красные предупреждения о поездках для своих граждан в Иран и по всему региону.

Среди попавших врасплох иностранцев, артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Они выступали в рамках фестиваля «Неделя русской культуры в Иране» в Исфахане в 340 км к югу от Тегерана.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, в субботу музыканты были доставлены в столицу и размещены в гостинице. Вместе с ними в фестивале принимали участие артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». Всего в Иране находились 60 артистов из России.

Также в Иране находилась съемочная группа сериала «Трудно быть богом», включая продюсера Федора Бондарчука. Их в составе группы из 86 человек вывезли в Азербайджан.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Иранские дипломаты и европейская тройка не смогли договориться, как избежать возобновления санкций ООН

Избрание Трампа открыло путь для израильских атак на Иран — источники

Иран и три европейские державы намерены возобновить переговоры по ядерной программе Тегерана