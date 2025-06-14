Иранцы потрясены израильскими атаками

РЕКЛАМА

Иранцы потрясены смертоносными израильскими атаками на высших военных чиновников и ученых-ядерщиков своей страны. Люди запасаются продуктами и выстаиваются в очереди на заправочных станциях.

Операция Израиля «Народ как лев» гораздо масштабнее предыдущих, включая прошлогодние взаимные удары ракетами и беспилотниками между двумя странами.

Израиль заявляет, что атаки будут продолжаться, что повышает риск дальнейшей эскалации и более широкого конфликта на всем Ближнем Востоке.

«У меня сломана нога. Я водитель машины дорожной помощи. Я только что выехал со стоянки и ехал к середине дороги, когда внезапно услышал мощный взрыв. Обломки упали на мою машину, заперев меня внутри. Прямо сейчас у меня гудит голова, и я понятия не имею, что именно произошло», — говорит один из раненых.

После ударов несколько стран выпустили красные предупреждения о поездках для своих граждан в Иран и по всему региону.

Среди попавших врасплох иностранцев, артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Они выступали в рамках фестиваля «Неделя русской культуры в Иране» в Исфахане в 340 км к югу от Тегерана.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, в субботу музыканты были доставлены в столицу и размещены в гостинице. Вместе с ними в фестивале принимали участие артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». Всего в Иране находились 60 артистов из России.

Также в Иране находилась съемочная группа сериала «Трудно быть богом», включая продюсера Федора Бондарчука. Их в составе группы из 86 человек вывезли в Азербайджан.