Избрание Трампа открыло путь для израильских атак на Иран — источники

Израиль долгие годы планировал полномасштабное вторжение в Иран, но переизбрание Дональда Трампа президентом США совпало с рядом критических событий, проложивших путь к непосредственному нападению в июне этого года, сообщили в отдельных интервью Euronews четыре действующих и бывших сотрудника израильской разведки.

Источники в израильской разведке, говорившие на условиях анонимности по соображениям безопасности, рассказали Euronews, что агенты "Моссада" определили ключевые стратегические факторы и политические условия, позволившие им подготовить и инициировать нападение на Иран. Среди них они назвали усиление прокси-войны, избрание президентом США Дональда Трампа и динамику ядерных переговоров с западными державами.

13 июня Израиль нанес многочисленные наземные и воздушные удары по Ирану, убив высокопоставленных иранских военных, ученых-ядерщиков и политиков, а также повредив или уничтожив иранские системы ПВО и ядерные военные объекты.

В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по израильским городам и военным объектам при поддержке поддерживаемых Ираном йеменским хуситам.

США защитили Израиль от этих атак и на девятый день разбомбили три иранских ядерных объекта. Затем Иран нанес удар по американской базе в Катаре. 24 июня под давлением США Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Обе стороны заявили о своей победе после прекращения огня. Израиль и США утверждали, что значительно ослабили ракетную и ядерную программы Ирана, в то время как иранские власти отрицали эти заявления. Независимые оценки в настоящее время ограничены из-за секретности, окружающей ядерную программу Ирана.

Дипломатия открыта, но ослабевает

Израиль и США заявили, что атака планировалась в течение многих лет, параллельно с дипломатическим взаимодействием с Ираном.

"Израиль никогда не скрывал, что хочет уничтожить иранскую ядерную программу, и никогда не скрывал, что готов разрешить ее дипломатическим путем, если дипломатическое решение не позволит Ирану не только обогащать уран, но и когда-либо получить возможность представлять экзистенциальную угрозу для государства Израиль", — заявил Euronews собеседник в израильской разведке.

По словам источников, дипломатические контакты не приносят ощутимых результатов, в то время как напряженность в отношениях между США и Ираном растет после первого президентского срока Дональда Трампа в США в 2016-2020 годах.

В 2018 году Трамп вывел США из иранской ядерной сделки 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций. После того как США вновь ввели санкции, в 2019 году Иран начал игнорировать ядерные ограничения, предусмотренные сделкой.

Ключевые события прокси-войны

Тем временем прокси-война между Израилем и Ираном постепенно обострялась.

"Я думаю, что переломным моментом стал апрель 2024 года, когда Иран запустил ракеты по Израилю непосредственно со своей территории. До этого момента Иран в основном использовал прокси для нападения на Израиль, в то время как Израиль проводил тайные операции внутри Ирана с целью не допустить перерастания в полномасштабную войну", — сказал источник в разведке.

В апреле 2024 года Иран запустил ракеты по Израилю в отместку за израильский удар по консульству в Сирии, в результате которого погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Он стал самым высокопоставленным иранским военным чиновником, погибшим после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году по приказу администрации Трампа. Сулеймани был "архитектором" прокси-войны Ирана на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что Израилю нужно было ждать с апреля 2024 года. Ему нужно было время для сбора всех необходимых разведданных и планирования, чтобы чувствовать уверенность в том, что уже в первые два-три дня войны мы окажемся в таком положении, когда у нас будет полный контроль над ситуацией, минимальные потери внутри страны и полный контроль над воздушным пространством Ирана с возможностью атаковать когда угодно и где угодно", — добавил источник.

Переизбрание Трампа

Второе избрание Дональда Трампа на пост президента США стало еще одним ключевым поворотным моментом, который приветствовали все четыре источника.

"Первоначальный план предусматривал атаку в октябре 2024 года. Это должно было произойти после второго прямого ракетного удара Ирана по Израилю после того, как Израиль убил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу в Ливане в сентябре", — сказал первый источник в разведке, но атака была отложена, чтобы дождаться выборов в США в ноябре.

"Я думаю, что для Израиля было очень важно, чтобы Трамп победил на этих выборах. Как только Трамп был избран, он сделал основной упор на достижение соглашения о заложниках", — сказал второй источник, имея в виду конфликт между ХАМАС и Израилем.

"Как только соглашение о заложниках было подписано примерно в марте 2025 года, Израиль снова оказался в состоянии атаковать Иран. Но США и Иран вступили в переговоры, чтобы попытаться найти мирное решение проблемы обогащения урана и ядерной программы Ирана", — добавил первый источник.

Американо-иранские переговоры

В марте США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе. Переговоры не привели к достижению соглашения, хотя партнеры назвали их "конструктивными".

"Трамп дал 60 дней на эти переговоры. На следующий день после этого Израиль атаковал Иран. Я думаю, что это, очевидно, было согласовано с администрацией США", — рассказали Euronews все действующие и бывшие источники в израильской разведке.

Вашингтон никогда публично не заявлял, что первая атака Израиля на Иран была скоординирована. Однако после удара США по иранским ядерным объектам министр обороны Пит Хегсет заявил на пресс-конференции 23 июня, что операция планировалась в течение многих лет.

"Когда мы атаковали, закончился 60-дневный период переговоров. Думаю, на этом этапе Трампу было совершенно ясно, что иранцы не хотят отказываться от обогащения урана на иранской территории, хотя в ходе переговоров были найдены интересные решения этой проблемы. Например, некое международное агентство по обогащению, которое будет выделять обогащенный уран на гражданском уровне всем заинтересованным в этом странам региона", — сказал первый источник в разведке.

"Трамп понял, что Иран участвует в переговорах только для того, чтобы выиграть время, без реального намерения достичь урегулирования. Переговоры служили приманкой, создавая у Ирана впечатление, что он не будет атакован, особенно на фоне широко распространенных в прессе сообщений о том, что Израиль находится на грани нанесения удара", — добавил первый источник.

Текущая ситуация

В то время как Иран заявляет о своей победе и отмечает свою стойкость перед израильским вторжением, источники в израильской разведке говорят, что режим Тегерана после нападения ослаблен.

"Израиль вышел из нескольких конфликтов с более сильной стратегической позицией в регионе, но в более сложном политическом положении со своими западными партнерами, за исключением, пожалуй, Вашингтона. Мы находимся в очень деликатном моменте, когда и Израиль, и Иран мало что выиграют, если пойдут дальше", — сказал в интервью Euronews Ян Лессер, научный сотрудник и советник президента немецкого Фонда Маршалла.

"У Ирана сейчас меньше вариантов. Один вариант — вернуться к переговорам. Другой — обратиться к своим традиционным методам реагирования, которые опираются на прокси и нетрадиционные действия, включая терроризм. Существует также вероятность того, что, если Иран сохранит определенную способность к созданию ядерного оружия, он может увидеть в этом еще один путь. Но я не думаю, что кто-то позволит им это сделать. Могут быть разногласия по поводу стратегии и политики Израиля, но в целом Израиль и его западные партнеры не хотят мириться с ядерным Ираном", — добавил эксперт.

Если бы война зашла дальше, Израиль, вероятно, атаковал бы газовые и нефтяные объекты, сообщил Euronews четвертый бывший источник в израильской разведке. Однако после прекращения огня переговоры возобновились на дипломатическом уровне.

25 июля дипломаты из Ирана встретились с коллегами из Германии, Великобритании и Франции в Стамбуле для переговоров, первых после нападения Израиля на Иран в середине июня, на фоне предупреждений о том, что эти европейские страны могут спровоцировать "ответные" санкции ООН против Тегерана.

Второй источник в разведке заявил, что после конфликта Израиль сохранит контроль над воздушным пространством Ирана, чтобы "уничтожить все, что хотя бы намекает на то, что иранцы готовятся восстановить любой из уничтоженных нами потенциалов".