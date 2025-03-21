РЕКЛАМА

Российский президент стремится не только к фактической аннексии территорий, но и к созданию лояльных режимов и полной русификации стран и народов, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В интервью Euronews она подчеркнула, что, не смотря на то, что белорусское протестное движение было вынуждено уйти в подполье, граждане страны готовятся и свергнут режим при первой возможности.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, отметила:

"То, что происходит в Беларуси - это ползучая оккупация, и она осуществляется с согласия Лукашенко, который является марионеткой Путина. Лукашенко готов продать наш суверенитет, нашу независимость и страну России, лишь бы удержать власть. И это произошло не так давно. Мы видим, как усиливается процесс русификации".

"Что касается Путина, то для Беларуси, например, речь не идет о физической аннексии. Речь идет о сохранении лояльного правительства. Этого же они хотят и в Украине", — добавила она.

Саша Вакулина Euronews:

— Вы сказали, что трудно предугадать, что может произойти, пока Лукашенко находится в Беларуси. Как вы думаете, изменится ли ситуация, если гипотетически Путин утратит власть?

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Конечно, если что-то произойдет в России, Лукашенко окажется слабее, и народ снова восстанет. Победа Украины, возможно, ослабит Путина и, соответственно, Лукашенко. Но изменения в России могут начать происходить и с изменений в Беларуси. У нас больше возможностей для смены режима, чем в России. Несмотря на все эти постоянные репрессии, через которые мы проходим уже почти пять лет, люди не забыли, не простили и не отказались от своей проевропейской и демократической мечты. Поэтому наше движение внутри страны, хотя и ушло в подполье, не исчезло. Почему Лукашенко продолжает ежедневно задерживать людей? Каждый день задерживают по 15-20 человек. Потому что он знает: как только он остановится, на улицы выйдут тысячи людей. Он действует так, как будто перед его дворцом все еще стоят сотни протестующих. Видимое спокойствие в стране не означает, что люди сдались. Они готовятся и выйдут на улицы, как только появится возможность".