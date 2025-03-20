Светлана Тихановская: "Пока существует белорусский режим, существует постоянная угроза для ЕС"

By Euronews

Угрозу нападения России на страны Евросоюза и НАТО с территории Беларуси следует воспринимать очень серьёзно, заявила в интервью Euronews лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По её мнению, такой исход вероятен, если интересы Украины будут сейчас принесены в жертву.

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Угрозу нападения России на страны Евросоюза и НАТО с территории Беларуси следует воспринимать очень серьёзно, заявила в интервью Euronews лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По её мнению, такой исход вероятен, если интересы Украины будут сейчас принесены в жертву.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции: Я бы воспринимала эти угрозы очень серьёзно. Поскольку пока Лукашенко находится у власти, белорусская земля может быть использована как плацдарм для нападения на Украину или на наших западных соседей. Знаете, это не проблема для Лукашенко - ради того, чтобы услужить Путину, разрешить использовать нашу землю и инфраструктуру для вторжения. До тех пор, пока в стране существует этот режим, будет существовать постоянная угроза вашей безопасности. Следует уничтожить режим, избавиться от Лукашенко, только в этом случае Беларусь не будет источником постоянного шантажа мигрантами, ядерным оружием или совместными учениями с Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве, 13 марта 2025 г. AP Photo

Саша Вакулина, корреспондент Euronews: Считаете ли вы, что риск возможного вторжения с территории Беларуси на территорию стран-членов НАТО, стран Балтии, например, может возникнуть уже в этом году?

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции: Послушайте, я не могу этого предсказать, потому что диктаторы иррациональны. Я понимаю, что все страны, которые хотят мира в нашем регионе, включая США, должны понимать, что если не обеспечить долгосрочный мир, это позволит российским войскам укрепить свои позиции, позволит им перегруппироваться, возобновить ресурсы и снова начать шантажировать вторжением другие государства в ближайшем будущем.

Итак, по факту, всё зависит от того, как Евросоюз вместе, надеюсь, с США будут действовать сейчас. Если они не пожертвуют украинскими территориями или украинскими интересами (что придаст смелости россиянам), возможно, этого не произойдёт. Но если решения, которые мы принимаем сейчас по Беларуси, по Украине будут похожи на "готовность оставить некоторые территории под российским влиянием", - это покажет, что демократический мир не может дать решительный ответ. Это покажет, что он согласен с тем,что порабощение или вторжение в другие страны возможно, а у них нет инструментов для противодействия.

Может так случиться так, что потом они (Россия - прим.ред.) постучат в дверь Евросоюза.