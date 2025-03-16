США и повстанцы-хуситы обмениваются угрозами

РЕКЛАМА

Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что в качестве ответной атаки запустили 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотников по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в Красном море. Заявления поддерживаемой Ираном группировки ничем не подтверждены.

Ранее США нанесли десятки авиаударов по контролируемым хуситами районам Йемена, в том числе по столице Сане и провинции Саада. Хуситы утверждают, что в результате ударов погибли 53 человека, в том числе пять женщин и двое детей.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести серию авиаударов по опорным пунктам группировки в Йемене и обещает продолжить военные действия до тех пор, пока повстанцы не прекратят свои атаки на судоходство вдоль жизненно важного морского коридора.

Президент США также предупредил Иран о необходимости прекратить поддержку повстанческой группировки, пообещав, что эта страна "в полной мере ответит" за действия своих сторонников в регионе. Иран отрицает свою причастность к атакам со стороны хуситов.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в воскресенье заявил телеканалу ABC, что удары "на самом деле были направлены на нескольких лидеров хуситов и уничтожили их". Он не назвал их имена и не привел доказательств. Власти США также сообщили об уничтожении объектов, связанных с группировкой.