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Хуситы заявили о жертвах после американского авиаудара по Сане

Последствия удара в Йемен 7 апреля 2025 года
Последствия удара в Йемен 7 апреля 2025 года Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Йеменские повстанцы утверждают, что сбили американский ударный дрон.

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Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что в ночь на понедельник в результате американских ударов по пригороду Саны погибли не менее шести человек, пострадали более 20.

В понедельник министерство здравоохранения (под контролем радикальной шиитской группировки "Ансар Аллах") заявило, что более 120 человек погибли с начала интенсивной кампании авиаударов США по Йемену, направленной против повстанцев из-за их нападений на суда в водах Ближнего Востока.

На кадрах, показанных спутниковым новостным каналом "Аль-Масира" (Al-Masirah), принадлежащему хуситам, видно, как пожарные борются с огнем. Утверждается, что удар был нанесен по керамической фабрике в районе Бани Матар в столице Сане.

Хуситы также заявили, что сбили еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Центральное командование ВС США, контролирующее американские военные операции, не подтвердило факт нанесения ударов, но опубликовало видео, на котором показано, как американские военные готовятся к проведению операции на борту авианосца USS Carl Vinson (CVN 70).

Хуситы утверждают, что в воскресенье вечером сбили беспилотник MQ-9 Reaper над йеменской мухафазой Хаджа, расположенной на северо-западе страны на берегу Красного моря на границе с Саудовской Аравией.

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооруженных сил хуситов, в заранее записанном видеообращении заявил о четвертом сбитом беспилотнике за последние две недели. По его словам, повстанцы сбили беспилотник "ракетой местного производства". У хуситов есть ракеты класса "земля-воздух" - например, иранская ракета, известная как 358, - способные сбивать самолеты.

Иран отрицает, что вооружает повстанцев, хотя оружие, изготовленное в Тегеране, было обнаружено на месте проведения операций и в морских грузах, направлявшихся в Йемен для повстанцев, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия.

БПЛА General Atomics Reapers, стоимость которых составляет около 30 миллионов долларов за штуку, могут летать на высоте более 12 100 метров и находиться в воздухе более 30 часов. Американские военные и ЦРУ уже много лет используют их в Афганистане, Ираке и Йемене.

Центральное командование заявило, что ему известно о "сообщениях" о сбитом беспилотнике, но не стало уточнять подробности.

Новая кампания авиаударов началась после того, как повстанцы вновь пригрозили начать нападать на израильские суда из-за того, что Израиль блокирует поставки помощи в сектор Газа. Повстанцы нечетко определили, что является израильским судном, что означает, что под удар могут попасть многие суда.

С ноября 2023 года по январь этого года хуситы атаковали ракетами и беспилотниками более 100 торговых судов, потопив два из них и убив четырех моряков. Они также безуспешно атаковали американские военные корабли.

Ракеты в Израиле

В воскресенье хуситы запустили две баллистические ракеты по Израилю, которые были перехвачены. Сирены прозвучали в центре Израиля, Иерусалиме и в некоторых поселениях на Западном берегу реки Иордан, всего в 290 населенных пунктах.

Хуситы утвреждают, что целились в аэропорт Бен-Гурион и противоракетный комплекс "Хец" на военной базе в районе Ашкелона.

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