Растёт число жертв авиаударов США по объектами хуситов в Йемене

Повстанцы-хуситы утверждают, что число погибших в результате ударов США по Йемену возросло до 31, включая женщин и детей.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести серию авиаударов по опорным пунктам группировки в Йемене.

Трамп пригрозил применять "непреодолимую смертоносную силу" до тех пор, пока поддерживаемая Ираном группировка не прекратит свои атаки на судоходство вдоль жизненно важного морского коридора.

"Наши храбрые военные бойцы прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их главарям и ракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства", - заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

"Никакие террористические силы не остановят американские торговые и военно-морские суда от свободного плавания по водным путям мира".

Президент США также предупредил Иран о необходимости прекратить поддержку повстанческой группировки, пообещав, что эта страна "в полной мере ответит" за действия своих сторонников в регионе.

Две недели назад Трамп направил письмо иранским лидерам, в котором предложил путь к возобновлению двусторонних переговоров между странами по стремительно развивающейся ядерной программе Тегерана. По словам американского президента, он не допустит, чтобы иранская программа начала действовать.

Хуситы сообщили о взрывах на своей территории, в частности в столице Сане и северной провинции Саада, оплоте повстанцев на границе с Саудовской Аравией.

На появившихся в сети видео видны шлейфы черного дыма над аэропортовым комплексом Саны, включающим в себя разросшийся военный объект. Хуситы также сообщили об авиаударах, нанесенных утром воскресенья по провинциям Ходейда, Байда и Мариб.

По данным министерства здравоохранения, возглавляемого повстанцами, погиб по меньшей мере 31 человек, включая женщин и детей. Более 100 человек получили ранения, говорится в сообщении.

Насруддин Амер, заместитель главы медиа-офиса хуситов, заявил, что атака не остановит их и они нанесут ответный удар по США.

"Сана останется щитом и опорой Газы и не оставит ее, несмотря на трудности", - добавил он в социальных сетях.

Авиаудары были нанесены через несколько дней после того, как повстанцы заявили, что возобновят атаки на израильские суда, проплывающие у берегов Йемена, в ответ на последнюю блокаду Израилем сектора Газа. По их словам, предупреждение распространяется на Красное море, Аденский залив, Баб-эль-Мандебский пролив и Аравийское море.

С тех пор не было зафиксировано ни одного нападения хуситов.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в конце 2023 года и до января этого года, когда вступило в силу перемирие в Газе, хуситы атаковали ракетами и беспилотниками более 100 торговых судов, потопив два судна и убив четырех моряков.

Нападения повысили авторитет хуситов в условиях экономических и других проблем у себя дома на фоне десятилетней застойной войны в Йемене, которая раздирает беднейшую страну арабского мира.