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Хуситы: США нанесли серию ударов по Йемену

Удары по Йемену были нанесены перед рассветом
Удары по Йемену были нанесены перед рассветом Авторское право AP
Авторское право AP
By Михаил Саленков
Опубликовано
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ВВС США атаковали позиции хуситов в разных частях Йемена, в том числе в столице страны городе Сана. Удары были нанесены через несколько часов после того, как движение "Ансар Аллах" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля.

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В пятницу утром ВВС США нанесли несколько авиаударов по Йемену, включая столицу страны город Сана. Об этом сообщили представители йеменского движения "Ансар Аллах".

По словам хуситов, целью атаки был столичный район Джабран, пострадали семь человек.

Информационное агентство АР передает, что удары были нанесены по объектам в разных частях Йемена, включая столичный аэропорт, портовый город Ходейда на Красном море, позициям хуситов в Сааде, Аль-Джауфе, Амране и Марибе.

Отмечается, что при президенте Трампе США проводят более масштабную операцию против хуситов. Вашингтон перешел от нанесения ударов исключительно по пусковым ракетным установкам к воздушным атакам на объекты движения "Ансар Аллах".

Новые удары по Йемену были нанесены через несколько часов после того, как хуситы взяли на себя ответственность за запуск двух баллистических ракет по Израилю.

После начала войны в секторе Газа хуситы заявили, что будут обстреливать Израиль и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море. Они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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