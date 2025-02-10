Дональд Трамп: "Я намерен купить Газу и владеть ею"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен "купить и владеть" Газой и что другие страны Ближнего Востока могут помочь в ее восстановлении.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план по установлению контроля над сектором Газа и заявил, что может позволить другим государствам Ближнего Востока восстановить часть разрушенного войной анклава.

"Я намерен купить Газу и владеть ею. Что касается её восстановления, то мы можем отдать ее другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они построили её части", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, когда он отправлялся на Суперкубок в Новый Орлеан в воскресенье.

"Другие люди могут делать это под нашей эгидой. Но мы намерены завладеть им (сектором), взять его и сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться. Там нет ничего, куда можно было бы вернуться. Это место подлежит сносу. Оставшаяся часть будет снесена", - добавил он.

Трамп назвал анклав самым опасным местом в мире для жизни, но сказал, что превратит его в очень хорошее место для будущего развития.

"Мы позволим другим странам развивать его часть. Это будет красиво. Люди смогут приезжать со всего мира и жить там, - сказал он журналистам. - Но мы позаботимся о палестинцах. Мы позаботимся о том, чтобы они жили красиво, в гармонии и мире, и чтобы их не убивали".

Президент США объявил о своем плане по захвату Газы почти неделю назад, после встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тогда он сказал, что перемещённые палестинцы не захотят возвращаться в Газу. В воскресенье Трамп заявил журналистам, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, и настаивает на том, что палестинцы покинут Газу, если у них будет выбор.

"Они не хотят возвращаться в Газу. Если бы мы могли предоставить им жилье в более безопасном районе - единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы, - сказал Трамп. - Когда у них есть альтернатива, они не хотят возвращаться в Газу".

План Трампа по переселению палестинцев и превращению анклава в "Ривьеру Ближнего Востока" вызвал широкое международное осуждение со стороны лидеров и официальных лиц по всему миру.

Такие страны, как Иордания, Саудовская Аравия, Франция, Испания, Ирландия, Германия, Турция, Иран и Бразилия, выступили против любого насильственного переселения. Австралия, Россия и Китай заявили, что единственным выходом является решение на основе двух государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что крайне важно избежать любой формы этнической чистки.

Президент Палестины Махмуд Аббас на прошлой неделе призвал Организацию Объединенных Наций защитить палестинский народ и его неотъемлемые права, заявив, что то, что хочет сделать Трамп, будет серьезным нарушением международного права.

В воскресенье Трамп также говорил о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и заявил, что теряет терпение после того, как увидел кадры освобождения трех последних израильских заложников палестинской боевой группировкой.

Эли Шараби перед передачей его вместе с Охадом Бен Ами и Ором Леви Красному Кресту боевиками ХАМАС в Дейр-эль-Балахе, Газа, 8 февраля 2025 года. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Сегодня я наблюдал за возвращением заложников, и они выглядели как люди, пережившие Холокост. Они были в ужасном состоянии. Они были истощены", - сказал Трамп журналистам.

"Я не знаю, сколько еще мы сможем это терпеть... В какой-то момент мы потеряем терпение. Когда я наблюдаю за этим, я понимаю, что у нас есть соглашение, /.../ но они в очень плохой форме", - добавил он.

Трамп также говорил о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину, которое, по его словам, никогда бы не произошло, если бы он был президентом в момент начала войны.

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"С меня хватит. Скажем так, с меня хватит. И я ожидаю, что у меня будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне, - сказал он. - Этого не должно было случиться, не случилось бы, если бы я был президентом".

В воскресенье Трамп сообщил, что уже провел один или несколько телефонных разговоров о прекращении войны в Украине со своим российским коллегой Владимиром Путиным.