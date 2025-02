Дональд Трамп: "Я намерен купить Газу и владеть ею"

Президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One во время перелета из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Новый Орлеан, воскресенье, 9 февраля 2025 года. - Авторское право Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Авторское право Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.