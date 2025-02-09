Трамп рассказал, что уже говорил с Путиным о войне в Украине

Дональд Трамп рассказал, что у него уже был телефонный разговор - или не один - с президентом России Владимиром Путиным.

В пятницу, находясь на борту самолета Air Force One, Трамп побеседовал с репортером New York Post и сказал о Путине: "Он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Трамп добавил: "Каждый день умирают люди. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу покончить с этим проклятым делом".

Президент США сказал, что не будет раскрывать, сколько раз он разговаривал с Путиным, но добавил, что у них "хорошие отношения".

В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" телефонный разговор Трампа с Путиным.

"Коммуникации между Москвой и Вашингтоном происходят по разным каналам", - добавил он.

Насколько вероятны переговоры, чтобы положить конец войне в Украине?

Хотя Трамп заявил, что хочет переговоров по Украине, неясно, действительно ли Путин хочет этого.

Спустя почти три года после вторжения России в Украину Киев борется с нехваткой людей и оружия. А новый президент США вскоре может прекратить масштабные поставки военной помощи Украине.

По мнению российских и западных экспертов, опрошенных The Associated Press, Путин считает, что он близок к достижению своих целей в измотанной боями стране, и у него мало стимулов сесть за стол переговоров, как бы ни угрожал ему Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что в скором времени они с Путиным могут предпринять "значительные" действия для прекращения войны, в которой Россия ежедневно несет тяжелые потери, а ее экономика страдает от жестких западных санкций, инфляции и серьезной нехватки рабочей силы.

Но экономика РФ, хоть и испытывает проблемы, не рухнула, а поскольку Путин развязал самые жесткие с советских времен репрессии против инакомыслия, он не сталкивается с сопротивлением внутри страны.

"На Западе откуда-то взялась идея, что для Путина важно достичь соглашения и положить конец войне. Это не так", - говорит российский провластный журналист Федор Лукьянов, внесенный в санкционный список Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Путин хочет иметь дело непосредственно с Трампом, минуя Киев. Это противоречит позиции администрации Байдена, которая повторила призыв Зеленского: "Ничего об Украине без Украины".

"Мы не можем позволить кому-то решать что-то за нас", - сказал Зеленский в интервью AP, заявив, что Россия хочет "уничтожить свободу и независимость Украины".

По его мнению, любая подобная мирная сделка станет опасным сигналом авторитарным лидерам Китая, Северной Кореи и Ирана о том, что авантюризм себя оправдывает.

Путин надеется, что Трамп "заскучает" или отвлечется на другую проблему, говорит Борис Бондарев, бывший российский дипломат в Женеве, покинувший свой пост после вторжения.

В прошлом году Кремль заявил, что основой для переговоров может стать проект мирного соглашения, отвергнутый Киевом.

Он требовал от Украины нейтралитета, отказа от членства в НАТО, установление ограничений на вооруженные силы и перенос переговоров о статусе четырех оккупированных Россией регионов, которые Москва позже незаконно аннексировала. Москва также отвергла требования вывести свои войска, выплатить Украине компенсацию и обратиться в международный трибунал по поводу своих действий.

Путин не дал понять, что пойдет на уступки, но сказал, что "если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть кто угодно ведет эти переговоры".

"Взаимодействие - это не то же самое, что переговоры", - сказал сэр Лори Бристоу, посол Великобритании в России в 2016-20 годах, описав стратегию России как "что мое, то мое. А то, что ваше, подлежит обсуждению".

Бондарев также сказал, что Путин рассматривает переговоры только как средство "доставить ему все, что он хочет", добавив, что "поразительно", что западные лидеры до сих пор не понимают тактики Кремля.

Это означает, что Путин, скорее всего, будет рад любой встрече с Трампом, поскольку она продвигает Россию как глобальную силу и хорошо играет на внутреннем рынке, но он мало что предложит взамен.

Трамп сказал, что Зеленский должен был заключить сделку с Путиным, чтобы избежать войны, добавив, что не допустил бы начала конфликта, если бы был на своем посту.

Трамп пригрозил России новыми тарифами, санкциями и снижением цен на нефть, но экономического "чудо-оружия", способного положить конец войне, не существует, говорит Ричард Коннолли, российский военный и экономический эксперт из лондонского Королевского института объединенных служб.

Кремль отмахивается от угроз, вероятно, потому, что Запад уже ввел серьезные санкции против России.

Трамп также не может гарантировать, что Украина никогда не вступит в НАТО, не может отменить все западные санкции, заставить Европу возобновить импорт российских энергоносителей или заставить Международный уголовный суд отменить ордер на арест Путина за военные преступления.

Но он может оказать давление на Россию, поддержав американскую нефтяную промышленность субсидиями, и отменить 10-процентные торговые тарифы, введенные против Китая, в обмен на ограничение Пекином экономических связей с Москвой, что может оставить ее "в настоящей изоляции", сказал Коннолли.

Европа также может подчеркнуть свою приверженность Киеву и добиться расположения Трампа, "купив американское военное оборудование, чтобы передать его Украине", - сказал лорд Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании.