Предложение Трампа превратить сектор Газа в "ближневосточную Ривьеру" вызвало волну реакций

Заявление президента Дональда Трампа о том, что США могут "взять под контроль" сектор Газа вызвало волну реакций во всем мире.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом Доме, Трамп предложил превратить сектор Газа в "Ривьеру Ближнего Востока". По его словам, США возьмут на себя отвественность "за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте, за очистку от разрушенных зданий, выравнивание территории, создание экономики, которая обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района".

Трамп предолжил перемести палестинцев из сектора Газа в другие страны на постоянной основе, например в Иорданию и Египет.

В ответ глава палестинской делегации в ООН Рияд Мансур заявил, что палестинцам в Газе следует позволить переехать в свои "исконные дома" в Израиле, а не переселяться в другие страны, как предлагает Трамп.

"Те, кто хочет отправить жителей Газы "в счастливое "хорошее место", могут позволить им вернуться в свои исконные дома в Израиле", - сказал Мансур. "Там есть хорошие места, и они будут счастливы вернуться туда".

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал ООН "защитить палестинский народ и его неотъемлемые права", заявив, что выполнение плана Трампа будет "серьезным нарушением международного права".

В группировке ХАМАС, которая спровоцировала войну нападением на Израиль 7 октября 2023 года, заявили, что предложение Трампа - это "рецепт создания хаоса и напряженности в регионе", а также пообещали, что "сорвут все планы по перемещению и депортации".

Трамп и Нетаньяху в Белом доме 4 февраля 2025 года. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Реакция на Ближнем Востоке

Египет, Иордания и другие американские союзники на Ближнем Востоке отвергли идею переселения около 2 миллионов палестинцев из Газы в другие страны региона.

Министерство иностранных дел Египта выступило с заявлением, в котором подчеркнуло необходимость восстановления "без переселения палестинцев из сектора Газа".

Саудовская Аравия, важный американский союзник, быстро отреагировала в резком заявлении, отметив, что ее давний призыв к созданию независимого палестинского государства - это "твердая, непоколебимая и неизменная позиция".

В Саудовской Аравии заявили, что отвергают любые попытки вытеснить палестинцев. "Саудовская Аравия продолжит свои неустанные усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без этого", - говорится в заявлении, в нем также подчеркивается, что позиция "не подлежит обсуждению".

Реакция в мире

На пресс-конференции в среду представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин выступает против "принудительного перемещения" палестинцев из сектора Газа, добавив, что Китай "всегда придерживался мнения, что палестинское правление над палестинцами является основным принципом послевоенного управления Газой".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил государственному агентству Anadolu, что предложение Трампа о "депортации из Газы - это не то, с чем согласились бы ни регион, ни мы". По его словам, "даже думать об этом неправильно и абсурдно".

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его правительство по-прежнему поддерживает решение о двух государствах на Ближнем Востоке, "где и израильтяне, и палестинцы могли бы жить в мире и безопасности".

В заявлении МИД Франции говориться, что сектор Газа не должен контролироваться третьей стороной. "Франция будет продолжать выступать за реализацию решения о двух государствах, единственного, которое может гарантировать долгосрочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - отмечает ведомство.

Реакция в Израиле

В Израиле предложение Трампа было встречено с одобрением со стороны ультраправых членов кабинета Нетаньяху.

Бывший министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, который ушел в отставку из правительства в знак протеста против соглашения о прекращении огня, написал в социальных сетях: "Дональд, это похоже на начало прекрасной дружбы". Бен Гвир также сказал израильскому радио, что возвращение в правящую коалицию Нетаньяху более вероятно после предложения Трампа.

Министр финансов Бецалель Смотрич поблагодарил Трампа на иврите в посте на сайте X, заявив: "Все лучше и лучше".

В свою очередь, Нетаньяху назвал Трампа "величайшим другом Израиля в Белом доме" и похвалил его за "нестандартное мышление и свежие идеи".