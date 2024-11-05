Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Генсек НАТО Рютте встретился с Мелони и проверил системы ПВО для Украины

Рютте и Мелони
Авторское право  Roberto Monaldo/LaPresse
Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse
By Euronews
Опубликовано
По словам Рютте, Италия вносит большой вклад в евроатлантическую безопасность.

Генсек НАТО Марк Рютте встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой. Центральной темой переговоров стал вопрос поддержки Украины в ее борьбе против российской военной агрессии.

Рютте сообщил о создании "нового командования НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины, которое начнет функционировать в полном объеме в ближайшие месяцы". По словам Рютте, что союзники и партнеры "продолжат поддерживать Украину, потому что борьба Украины - это наша борьба".

Он также подчеркнул, что Италия является "твердым и надежным союзником, вносящим большой вклад в евроатлантическую безопасность".

"Общей целью остается создание наилучших условий для справедливого мира и координация роли, которую НАТО может и должно играть в этом отношении, чтобы помочь Украине смотреть в будущее", - сказала Джорджа Мелони. Она объявила о новом пакет военной помощи Украине, в котором, "как всегда, основное внимание уделяется системам противовоздушной обороны, что означает, прежде всего, защиту гражданского населения".

В Риме Рютте также посетил заводской цех немецкого концерна Rheinmetall, где производят системы противовоздушной обороны, которые получает Украина.

Рютте прибыл в Италию после визита в Германию, где он пообещал сотрудничать с президентом США независимо от того, кто победит на предстоящих выборах.

"Мы согласны с министром Рютте в том, что нам необходимо гарантировать международное сотрудничество как в Европе, так и с нашими североамериканскими союзниками", - заявила Мелони.

С момента вступления в должность генерального секретаря НАТО Рютте стремится укрепить поддержку Запада в отношении разрушенной войной Украины и призвать страны-члены увеличить расходы на оборону.

