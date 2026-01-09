Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Девять месяцев назад я летел в Нуук. После пятичасового перелета показался заснеженный остров, но самолет неожиданно сделал резкий разворот из-за тумана.

Еще через пять часов мы завершили наш обратный рейс. Чтобы добраться из Копенгагена в Копенгаген, мне потребовалось десять часов. Гренландия так и осталась загадкой: о ней легко говорить, но добраться до нее трудно.

Это было похоже на сцену из 1970-х годов. Однако эта реальность отнюдь не устарела. В новом мире, сформированном президентом США Дональдом Трампом, НАТО должен следить не только за своим восточным, но и за западным флангом.

За считанные дни ситуация в Венесуэле переросла в ситуацию в Западном полушарии, затем в ситуацию в Гренландии и, наконец, в кризисную ситуацию в НАТО. Украина уже воспринимается как далёкая война.

Для ЕС Гренландия представляет собой надвигающуюся дилемму: перенапрячься или уступить. Это кризис, созданный НАТО, где страна-член оказалась против страны-члена, и экзистенциальный по своей природе.

Не нужно пустых "глубоких опасений" или агитационных заявлений. Нашим ответом должны стать предвидение, готовность и действия. Этот ответ должен быть индивидуальным. Мы должны подготовиться к трем сценариям и сделать сложные долгосрочные выводы из каждого из них.

Сотрудничество между США и Гренландией - это путь вперед

Предпочтительный путь - это сотрудничество. В нормальном мире можно удовлетворить американские интересы независимо от территориального статуса Гренландии.

Три договора об обороне — начиная со спорного Гренландского договора 1941 года, продолжая все еще действующим и совместимым с НАТО Соглашением 1951 года и его Игаликуйской поправкой 2004 года, которая предоставила Гренландии право голоса, — формируют прочную и гибкую основу для более глубокого сотрудничества и расширения прав американских вооруженных сил.

В рамках этих соглашений можно расширить военное присутствие США. Можно укрепить сотрудничество НАТО в Арктике, как недавно подчеркнули министры иностранных дел Северных стран.

Экономическое сотрудничество с США, особенно с учетом того, что Гренландия не входит в ЕС, - еще один путь.

Но у сотрудничества есть предпосылки. Соединенные Штаты должны официально признать суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение.

Учитывая ненадежность Трампа, любое расширение американского присутствия без официального подтверждения верховенства Дании и прав гренландцев может стать ловушкой. Увеличение присутствия США может превратиться в прелюдию к последующему захвату.

Я сомневаюсь, что сценарий сотрудничества - это желание нынешней администрации. Не похоже, что администрация США хочет сотрудничать. Она хочет владеть.

В этом случае сценарии становятся запутанными, но один из них все же выглядит приемлемым с европейской точки зрения, при определенных условиях.

Независимость Гренландии возможна

Приемлемый сценарий станет проверкой доверия к ЕС и Копенгагену в вопросе уважения права Гренландии на самоопределение.

Превращение Гренландии в независимое государство возможно и легитимно в соответствии с Законом о самоуправлении 2009 года.

Ряд американских чиновников и бизнесменов стремятся содействовать такой независимости и впоследствии установить с Гренландией тесные отношения, например, по образцу Маршалловых островов.

Этот путь вполне легитимен. Но он сопряжен с оговорками и должен отвечать четким предварительным условиям.

Во-первых, процесс не будет быстрым. Переговоры между Данией и Гренландией должны привести к заключению соглашения между двумя правительствами, подтвержденного парламентом Гренландии и закрепленного на референдуме среди населения Гренландии.

Затем это соглашение должно быть подтверждено датским парламентом. Эта процедура существует, и она важна.

Для того чтобы этот вариант был приемлемым, необходимо соблюсти два условия. Если мы хотим уважать волю гренландцев и датского руководства, эта воля должна быть свободной и осознанной.

Во-первых, администрация США должна прекратить свои угрозы военных действий. Согласно международному праву, угрозы силой так же незаконны, как и ее применение. Переговоры под принуждением неприемлемы.

Во-вторых, не должно быть никакой пропаганды. ЕС уже должен начать стратегические усилия по борьбе с дезинформацией, чтобы подготовиться к внешнему давлению и манипуляциям, особенно через социальные сети.

Только если угрозы будут устранены, а дезинформация нейтрализована, независимость может стать жизнеспособным путем для этой американской администрации.

Учитывая время, необходимое для переговоров о независимости, и узкое политическое окно до промежуточных выборов в США, третий вариант может показаться Вашингтону заманчивым, но он будет разрушительным для всех. Это конфронтационный сценарий: силовой захват.

Здесь важны два момента. Во-первых, наиболее вероятным вариантом будет мгновенный свершившийся факт.

Это будет означать резкое увеличение численности американских войск с нынешних примерно 150 человек на космической базе Питуфик.

Войска ЕС на местах

Чтобы противостоять этому сценарию, европейские войска, датские или другие, должны быть размещены в Гренландии заранее. Это повысит порог для предъявления Европе уже готовых фактов на местах.

Во-вторых, необходима ясность в отношении последствий. Никто не считает войну между США и ЕС желательной или выигрышной.

Но военный шаг против ЕС будет иметь разрушительные последствия для оборонного сотрудничества, рынков и глобального доверия к Соединенным Штатам - не только для администрации, но и для самой страны. Составление списка последствий - дело мрачное, но необходимое.

Затем следует домашнее задание. Европа должна знать, что и как она может компенсировать, если военная, экономическая или финансовая зависимость будет использована против нее.

Разработать альтернативы стратегическим средствам, технологиям и рыночным структурам непросто. Но в данном случае у ЕС нет выбора. Подготовка должна идти быстро.

Нам также необходимо переосмыслить наши структуры. Европе нужен быстрый и стратегический центр принятия оборонных решений.

Именно поэтому я выступаю за создание небольшого, но сильного Европейского совета безопасности - круга наиболее влиятельных стран вместе с председателем Европарламента, способного принять решение о создании "коалиции решительных".

Наконец, Европа не должна отказываться от сотрудничества с Вашингтоном. Но она не может постоянно жить в состоянии боевой готовности, завися от настроений в Мар-а-Лаго.

Сохранение США в составе НАТО имеет решающее значение, но только усиление европейского потенциала и самостоятельное принятие решений позволят Европе спокойно спать по ночам.

Сергей Лагодинский (Зелёные/Европейский свободный альянс) - депутат Европарламента (МП) от Германии.