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Глава НАТО обеспокоен ростом военной мощи Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Глава НАТО подчеркнул, что наращивание Китаем военной мощи и поддержка Россией агрессивной войны в Украине не должны оставаться без внимания. Он призвал членов альянса работать вместе перед лицом этих угроз.

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Генеральный секретарь НАТО во вторник выразил обеспокоенность наращиванием Китаем вооружений и военными учениями вблизи Тайваня, призвав 32 членов альянса к совместной работе по сохранению свободных и открытых морских путей в регионе.

"Давайте не будем наивными. Китай поддерживает российские военные действия. Китай наращивает свои вооруженные силы, в том числе военно-морской флот, быстрыми темпами. Поэтому мы не можем быть наивными, и мы действительно должны работать вместе, оценивать происходящее, и поэтому, я думаю, развитие оборонной промышленной базы так важно", - заявил журналистам Марк Рютте во вторник в ходе своего первого визита в Японию с момента вступления в должность.

"Мы не можем быть наивными, и нам действительно нужно работать вместе, оценивать происходящее", - добавил глава НАТО, посетивший японский военно-морской порт Йокосука.

Комментарии Рютте последовали за встречей министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе, на которой глава альянса подчеркнул, что глобальные угрозы взаимосвязаны как никогда, и что увеличение расходов на оборону является ключом к обеспечению безопасности НАТО.

"Мы видим, что делает Китай. Мы видим, как эти два театра - внутренний Тихоокеанский и Евро-Атлантический - становятся все более и более связанными вследствие того, что русские работают вместе с северокорейцами, с китайцами, с Ираном, поэтому мы должны рассматривать все эти театры в совокупности, и это будет нашим фокусом", - сказал он.

Япония считает Китай угрозой в регионе и в последние годы ускорила наращивание мощи своих вооруженных сил, в том числе планирует приобрести ракеты дальнего радиуса действия для обороны. Помимо США, Токио расширяет свои оборонные связи с другими дружественными странами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, а также с НАТО.

"Война России в Украине подчеркивает, что риски безопасности в Европе и Азии неразделимы", - считают японские власти.

На вторник у главы НАТО также запланирована встреча с министром обороны Японии, а на среду - с премьер-министром Сигэру Исибой.

По словам Рютте, Соединённые Штаты хотят, чтобы члены НАТО активнее участвовали в делах Индо-Тихоокеанского региона, сказал Рютте. Он приветствовал недавнюю поездку министра обороны США Пита Хегсета в Японию, отразившую приверженность Вашингтона укреплению альянса с Токио и присутствия в регионе. Он подчеркнул его важность, отметив, что Япония - единственный член Большой семёрки, который не входит в НАТО.

В последние годы альянс также укрепил свои связи с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, известными как IP4, что вызвало критику со стороны Пекина, который опасается, что Вашингтон стремится создать в регионе альянс, подобный НАТО. Генеральный секретарь НАТО не скрывал, что его визит в регион призван также расширить отношения альянса с IP4.

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