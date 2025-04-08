Глава НАТО обеспокоен ростом военной мощи Китая

By Euronews и AP

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Генеральный секретарь НАТО во вторник выразил обеспокоенность наращиванием Китаем вооружений и военными учениями вблизи Тайваня, призвав 32 членов альянса к совместной работе по сохранению свободных и открытых морских путей в регионе.

"Давайте не будем наивными. Китай поддерживает российские военные действия. Китай наращивает свои вооруженные силы, в том числе военно-морской флот, быстрыми темпами. Поэтому мы не можем быть наивными, и мы действительно должны работать вместе, оценивать происходящее, и поэтому, я думаю, развитие оборонной промышленной базы так важно", - заявил журналистам Марк Рютте во вторник в ходе своего первого визита в Японию с момента вступления в должность.

"Мы не можем быть наивными, и нам действительно нужно работать вместе, оценивать происходящее", - добавил глава НАТО, посетивший японский военно-морской порт Йокосука.

Комментарии Рютте последовали за встречей министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе, на которой глава альянса подчеркнул, что глобальные угрозы взаимосвязаны как никогда, и что увеличение расходов на оборону является ключом к обеспечению безопасности НАТО.

"Мы видим, что делает Китай. Мы видим, как эти два театра - внутренний Тихоокеанский и Евро-Атлантический - становятся все более и более связанными вследствие того, что русские работают вместе с северокорейцами, с китайцами, с Ираном, поэтому мы должны рассматривать все эти театры в совокупности, и это будет нашим фокусом", - сказал он.

Япония считает Китай угрозой в регионе и в последние годы ускорила наращивание мощи своих вооруженных сил, в том числе планирует приобрести ракеты дальнего радиуса действия для обороны. Помимо США, Токио расширяет свои оборонные связи с другими дружественными странами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, а также с НАТО.

"Война России в Украине подчеркивает, что риски безопасности в Европе и Азии неразделимы", - считают японские власти.

На вторник у главы НАТО также запланирована встреча с министром обороны Японии, а на среду - с премьер-министром Сигэру Исибой.

По словам Рютте, Соединённые Штаты хотят, чтобы члены НАТО активнее участвовали в делах Индо-Тихоокеанского региона, сказал Рютте. Он приветствовал недавнюю поездку министра обороны США Пита Хегсета в Японию, отразившую приверженность Вашингтона укреплению альянса с Токио и присутствия в регионе. Он подчеркнул его важность, отметив, что Япония - единственный член Большой семёрки, который не входит в НАТО.

В последние годы альянс также укрепил свои связи с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, известными как IP4, что вызвало критику со стороны Пекина, который опасается, что Вашингтон стремится создать в регионе альянс, подобный НАТО. Генеральный секретарь НАТО не скрывал, что его визит в регион призван также расширить отношения альянса с IP4.