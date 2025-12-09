Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Зеленский в Риме: «Прекрасный и глубокий разговор по всем аспектам»

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) принят во дворце Чиги премьер-министром Джорджией Мелони, вторник, 9 декабря 2025 года. (AP Photo/Gregorio Borgia)
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) принят во дворце Чиги премьер-министром Джорджией Мелони, вторник, 9 декабря 2025 года. (AP Photo/Gregorio Borgia) Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент Украины в Риме встретился с премьером Джорджей Мелони и папой Львом XIV

«Прекрасный и очень глубокий разговор по всем аспектам дипломатической ситуации». Так президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

Лидеры двух стран беседовали почти полтора часа. Зеленский проинформировал Мелони о работе киевской переговорной команды, и назвал важной поддержку со стороны Италии.

После встречи украинский президент заявил журналистам, что всегда готов к выборам — в ответ на заявления президента США Дональда Трампа, который считает необходимым провести в Украине голосование.

Ранее Владимира Зеленского принял папа римский Лев XIV. Согласно заявлениям Ватикана, на встрече обсуждали вопрос военнопленных и возвращение похищенных украинских детей. Это уже третья за год встреча украинского президента и главы Римской католической церкви.

Ещё до поездки в Рим Зеленский встречался с европейскими лидерами, в том числе и с Джорджей Мелони, в Лондоне и Брюсселе: политики обсуждали ход переговоров по мирному плану Дональда Трампа.

По пути между Лондоном и Брюсселем Зеленский сообщил, что из 28 пунктов дипломатам удалось изъять 8, которые в Киеве считали «откровенно антиукраинскими».

