Зеленский в Риме: «Прекрасный и глубокий разговор по всем аспектам»

«Прекрасный и очень глубокий разговор по всем аспектам дипломатической ситуации». Так президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

Лидеры двух стран беседовали почти полтора часа. Зеленский проинформировал Мелони о работе киевской переговорной команды, и назвал важной поддержку со стороны Италии.

После встречи украинский президент заявил журналистам, что всегда готов к выборам — в ответ на заявления президента США Дональда Трампа, который считает необходимым провести в Украине голосование.

Ранее Владимира Зеленского принял папа римский Лев XIV. Согласно заявлениям Ватикана, на встрече обсуждали вопрос военнопленных и возвращение похищенных украинских детей. Это уже третья за год встреча украинского президента и главы Римской католической церкви.

Ещё до поездки в Рим Зеленский встречался с европейскими лидерами, в том числе и с Джорджей Мелони, в Лондоне и Брюсселе: политики обсуждали ход переговоров по мирному плану Дональда Трампа.

По пути между Лондоном и Брюсселем Зеленский сообщил, что из 28 пунктов дипломатам удалось изъять 8, которые в Киеве считали «откровенно антиукраинскими».