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Казахстан заявил, что пока не будет вступать БРИКС, после чего РФ запретила ввоз агропродукции

Путин и Токаев на саммите ШОС в Астане, июль 2024 года
Путин и Токаев на саммите ШОС в Астане, июль 2024 года Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
By Ирина Шелудкова
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Казахстанский аналитик Куат Домбай отмечает, что Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и Узбекистана, "впервые вытеснив Россию со времен колонизации региона Российской империей".

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Накануне саммита БРИКС в Казахстане заявили, что страна пока "с интересом наблюдает за эволюцией" сообщества, и, несмотря на поступающие президенту президенту Касым-Жомарту Токаеву предложения, вопрос о присоединении к этому объединению пока не стоит. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в сложившихся условиях у ООН пока нет альтернативы.

Буквально сразу стало известно, что Россия ограничивает ввоз аграрной продукции из Казахстана, в том числе срезанных цветов.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции. Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), являющегося полифагом. Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд руб", - говорится в заявлении ведомства.

Рост давления на Казахстан

Динамику взаимоотношений России и Казахастан для Euronews прокомментировал директор Центра изучения стран Центральной Азии C+5 Куат Домбай.

"Ограничения и запреты на ввоз продуктов растениеводства и пшеницу между Казахстаном и Россией несомненно отражают рост давления на Казахстан, хотя происходят и не в первый раз. Ранее Россия неоднократно вводила запрет на транзит казахстанской нефти через Новороссийский морской порт под разными предлогами технических сбоев на терминале, которые совпадали с конъюктурой каких-то острых вопросов двухсторонних отношений. При том, что через него экспортируется более 80% казахстанской нефти в Европу", - указывает аналитик.

Почему в Астане приняли такое решение по поводу вступления  БРИКС? 

"Казахстан неоднократно заявлял, что не намерен нарушать или в какой-то мере идти в обход наложенных против России санкционных мер в связи с войной в Украине, что является в практической плоскости очень сложной задачей, учитывая крупнейшую в мире сухопутную границу в 7500 км и нахождение в едином таможенном пространстве с Россией в рамках ЕАЭС", - объясняет Куат Домбай.

С учетом того, что в БРИКС вступает теперь Иран, и Турция, имеющая сложные взаимоотношения с Европой, Астана  похоже пытается избежать лишней антагонизации взаимоотношений с западными странами.
Куат Домбай
директор Центра изучения стран Центральной Азии C+5

Встреча БРИКС проходит в Казани, в то время как российские войска разрушают украинские города и деревни. Как российская военная агрессия влияет на отношения РФ и Казахстана?

Война в Украине критически сменила в течение последних двух лет политический и экономический крен Астаны с Москвы на Пекин, где Китай с прошлого года стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и Узбекистана, впервые вытеснив Россию со времен колонизации региона Российской империей
Куат Домбай
директор Центра изучения стран Центральной Азии C+5

"Казахстан оказался, несомненно, в очень сложной экономической ситуации, попав под угрозу вторичных санкций, разрушились традиционные логистические цепочки, а казахстанское общество логично и отрезвляюще спроецировало на себя угрозу возможных следующих территориальных претензий. С учетом того, что после развала СССР именно две страны - Казахстан и Украина - были подписантами Будапештского меморандума с гарантиями Запада в обмен на отказ от ядерного оружия", - объясняет аналитик.

В Кремле утверждают, что БРИКС - "это объединение не против кого бы то ни было"

По мнению многих западных наблюдателей, в условиях международных санкций и продолжающейся военной агрессии против Украины Россия пытается показать, что планы по изоляции Владимира Путина провалились.

В Кремле утверждают, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, но точный список стран не разглашается.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что "БРИКС никого ничем жертвовать не заставляет". По словам Лаврова, "это объединение не против кого бы то ни было". Глава российской дипломатии также отметил, что в отношении заявлений Казахстана об ООН "нужно уточнить эту позицию".

"Казахстан является членом еще многих других организаций – ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и активным членом Организации тюркских государств, которые по инициативе Турции сейчас укрепляют связи и находятся на "подъеме". Организация уделяет большое внимание представителям наших центрально-азиатских союзников и стратегических партнеров. Ничто из этого не мешает ни Казахстану, ни другим странам Центральной Азии активным образом участвовать в Организации Объединенных Наций, которая является универсальной структурой, но которая сейчас переживает кризис не по нашей вине. Мне кажется, что в конечном счете наши южные соседи, союзники по ОДКБ, по ЕАЭС прежде всего, увидят для себя прямые выгоды от сближения с БРИКС. Необязательно вступать, но сотрудничать в реализации конкретных проектов – нет сомнений. Это отвечает интересам всех нас", - сказал Лавров.

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