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Euronews:

- Центральная Азия, богатая нефтью, газом, стратегическими полезными ископаемыми и будучи перекрестком Евразии, представляет собой зону геополитического интереса для России, Китая и Запада. Как выборы в США могут изменить или усилить влияние США на регион?

Януш Бугайский:

- Во-первых, американская и западная дипломатическая лексика не признает термин «зона геополитических интересов» или, по крайней мере, чувствует себя с ним некомфортно. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев говорил о зоне государственных интересов России после российско-грузинской войны 2008 года.

При администрации Байдена объем американской помощи Центральной Азии значительно сократился, поскольку США вывели войска из Афганистана и помощь была перенаправлена в Украину. Избранный президент Дональд Д. Трамп признает важность природных ресурсов региона и заинтересован в сдерживании Китая и, возможно, России. В стратегических интересах США и ЕС развивать более глубокие связи с регионом, включая инвестиции, торговлю, транспортные связи и сотрудничество в сфере безопасности.

Euronews:

- Какова была основная динамика отношений между Россией и Центральной Азией с 1991 года? Всегда ли отношения были спорными или основанными на сотрудничестве, и что определяло эти отношения?

Януш Бугайский:

- Отношения между бывшими советскими республиками в первые годы президентства Ельцина были относительно сердечными. И Россия была сконцентрирована на своих внутренних проблемах. Страны Центральной Азии воспользовались возможностью укрепить свою независимость. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был ключевой фигурой в этом процессе государственного строительства как руководитель крупнейшего по территории и ВВП государства региона с самой протяженной границей с Россией.

В отличие от трех стран Балтии, страны Центральной Азии не имели недавних периодов становления государственности.

В отличие от трех стран Балтии, у стран Центральной Азии не было недавних периодов становления государственности. Им необходимо было провести три одновременные трансформации: политическую, экономическую и международную. Речь шла о создании независимых политических институтов, свободных от централизованного контроля Москвы, проведении экономических реформ, направленных на построение рыночной экономики и демонтаж провалившейся коммунистической модели централизованного планирования, а также об участии в международных отношениях в качестве независимых государств, более не зависящих от решений Кремля. Казахстан был лидером во всех трех процессах.

Euronews:

- Какие правовые и дипломатические механизмы связывают Россию с Центральной Азией? Можно ли это отнести только к сфере постсоветского колониального и культурного наследия, или это нечто иное?

Януш Бугайский:

- После многовековой экспансии царская империя к концу XIX века завоевала всю Центральную Азию. Наследие этой репрессивной колониальной политики сохраняется и по сей день, в то время как новое поколение казахов, узбеков и других народов заново открывает для себя свою национальную идентичность и историю. Роль таких национальных лидеров как Назарбаев и Каримов в этом национальном возрождении все еще недостаточно признана. Вопреки ожиданиям Москвы, ни одно государство Центральной Азии открыто не поддержало вторжение России в Украину, а сама война углубила переоценку Казахстаном, например, советской эпохи как эпохи имперского угнетения.

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лидеры стран Центральной Азии прекрасно понимают, что Россия остается одной из доминирующих держав в Евразии и поддерживается Китаем

В то же время лидеры стран Центральной Азии прекрасно понимают, что Россия остается одной из доминирующих держав в Евразии и поддерживается Китаем, другой великой державой. Большая часть их торговли по-прежнему ведется с Москвой. Они не могут оттолкнуть Россию какими-либо враждебными действиями. Вместо этого они должны проводить политику баланса между Россией, Китаем и Западом, чтобы сохранить свободу маневра. Казахстан на протяжении десятилетий был в авангарде этого движения, чтобы защитить молодое государство и обеспечить экономическое развитие.

Euronews:

- Хорошо, но сейчас баланс «разбалансирован» из-за войны в Украине... Как Россия пытается сохранить свое влияние на государства Центральной Азии?

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Януш Бугайский:

- Война против Украины значительно ослабила Россию с точки зрения ее военного потенциала и финансовых ресурсов. В то же время вместо этого Москва может использовать политические, информационные и финансовые инструменты, чтобы попытаться заменить правительства стран Центральной Азии, которые считаются слишком независимыми или прозападными, подобно Грузии или Молдавии. Наиболее эффективный способ защиты от такого сценария для центральноазиатских государств состоит из трех частей.

Во-первых, многовекторная внешняя политика, которую Назарбаев проводит с момента обретения Казахстаном независимости, обеспечивает большее влияние на международной арене. Во-вторых, усиление региональной интеграции позволит снизить экономическую зависимость от России или Китая. В-третьих, более тесные экономические и торговые связи с Европой и США позволят трансатлантическому сообществу стать более заинтересованным в безопасности и независимости Центральной Азии. Также важны связи с Тихоокеанским регионом, включая Японию и Корею.

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Страны Центральной Азии не могут похвастаться ядерным зонтиком НАТО для защиты своей безопасности. Вместо этого они могут лучше защитить свои национальные интересы с помощью многовекторной политики.

Страны Центральной Азии не могут похвастаться ядерным зонтиком НАТО для защиты своей безопасности. Вместо этого они могут лучше защитить свои национальные интересы с помощью многовекторной политики. Это подразумевает отказ от тесного сотрудничества с каким-либо одним государством и взаимодействие с многочисленными международными организациями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию сотрудничества и безопасности в Европе (ОБСЕ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Примечательно, что Казахстан только что объявил об отказе от вступления в БРИКС.

В таких форматах могут быть реализованы конструктивные инициативы по укреплению Центральной Азии путем урегулирования любых пограничных вопросов и создания единого фронта борьбы с терроризмом, развития культурного сотрудничества и охраны окружающей среды. Казахстан также инвестировал в программу развития инфраструктуры «Нурлы Жол».

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Euronews:

- Казахстан, в частности, пытается представить себя в качестве нового дипломатического центра, «степной Швейцарии», особенно примечательны его попытки посредничества в сирийском конфликте. Может ли Центральная Азия сыграть какую-то роль в прекращении войны в Украине? И может ли она сделать это с выгодой для себя?

Януш Бугайский:

- Подобно тому, как Австрия, Финляндия и Швейцария сыграли свою роль в снижении напряженности во время холодной войны, сегодняшние глобальные антагонисты могли бы встретиться на нейтральной территории в Казахстане, как это было в Вене, Хельсинки, Женеве и Лозанне в прошлом веке. Хотя государства Центральной Азии не смогут вести переговоры о прекращении войны в Украине, они могли бы стать нейтральной площадкой для обсуждения и решения вопросов, связанных с войной, таких как обмен пленными, защита гражданской инфраструктуры или обеспечение экспорта зерна через Черное море. Координация действий в области ядерной безопасности и охраны окружающей среды в различных частях мира также имеет большое значение, и Казахстан, в частности, стремится предоставить площадку для международного сотрудничества.

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Euronews:

- Что бы вы посоветовали сделать странам Центральной Азии, чтобы не стать следующей жертвой России? Есть ли в этом роль Китая?

Януш Бугайский:

- Ключом к укреплению независимости и предотвращению втягивания в конкурирующие блоки в поляризованном мире является одновременное стремление центральноазиатских государств к большей региональной интеграции и выходу на международный уровень. Это укрепит их экономическую мощь, инвестиционный потенциал, безопасность и международный авторитет. Более консолидированный и единый регион сможет лучше защитить себя от негативного иностранного влияния.

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Более консолидированный и единый регион сможет лучше защитить себя от негативного иностранного влияния.

После распада СССР были предприняты попытки региональной интеграции, но они имели ограниченный эффект. В 1994 году президент Назарбаев инициировал соглашение о создании Центральноазиатского союза с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, первоначально сосредоточившись на экономическом сотрудничестве. Этот план был отменен из-за постоянного соперничества между некоторыми государствами, споров за скудные водные ресурсы, конкуренции за внешние инвестиции и растущих попыток Пекина и Москвы доминировать в регионе с помощью стратегии «разделяй и властвуй».

Российские программы Евразийского экономического союза и китайского Экономического пояса Шелкового пути были запущены для того, чтобы подорвать самостоятельные и независимые региональные инициативы Центральной Азии. В 2007 году Назарбаев выдвинул идею создания Центральноазиатского экономического союза, предполагающего свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей. Задачей союза станет укрепление региональной безопасности, экономического роста и политической стабильности.

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Несмотря на препятствия, в последние годы интеграционный проект получил новое дыхание, особенно благодаря заметному улучшению отношений между Казахстаном и Узбекистаном

Несмотря на препятствия, в последние годы интеграционный проект получил новое дыхание, особенно благодаря заметному улучшению отношений между Казахстаном и Узбекистаном, двумя крупнейшими государствами. Помимо активизации экономических связей, правительства обеих стран стремятся решать насущные региональные проблемы - от экологических проблем и массовой миграции до трансграничного наркотрафика и угроз со стороны Афганистана и ИГИЛ. Интеграции также способствовала возглавляемая США инициатива B5+1.

Euronews:

- Если говорить о прошлом и настоящем, то такие выдающиеся деятели как Каримов или Назарбаев стали символом региональной постсоветской стабильности. Ряд новых политических фигур более ориентирован на реформы. Какова их стратегия?

Януш Бугайский:

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- Назарбаеву пришлось одновременно проводить три преобразования: переход от советской плановой экономики к рыночной, заниматься государственным строительством и развивать связи с международными партнерами. Сегодня, например, Узбекистан при президенте Шавкате Мирзиёеве также реформирует свою экономику и налаживает диверсифицированные экономические и дипломатические связи.

Таким образом, назарбаевская модель перенимается другими странами, потому что она работает. Региональную интеграцию необходимо развивать, чтобы сделать целое больше, чем составные части, и в значительной степени это уже происходит. Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы в Центральной Азии был общий рынок с 82 миллионами потребителей.

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Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы в Центральной Азии был общий рынок с 82 миллионами потребителей. Это укрепит суверенитет каждого государства, увеличит объем внутрирегиональной торговли и инвестиций...

Это укрепит суверенитет каждого государства, увеличит объем внутрирегиональной торговли и инвестиций, придаст региону более четкую идентичность на мировой арене. Когда война в Украине достигнет кульминации, перед государствами Центральной Азии встанет серьезная задача: либо усилить региональную интеграцию вместе с глобальным политическим и экономическим взаимодействием, либо стать периферийными игроками, все больше вплетаясь в расширяющийся российский или китайский имперский ковер.

* Януш Бугайский - старший научный сотрудник фонда Джеймстаун в Вашингтоне, автор двух новых книг: "Польша на переломе: восходящая европейская держава» (Pivotal Poland: Europe's Rising Power) и "Несостоявшееся государство: руководство по разрушению России" (Failed State: A Guide to Russia’s Rupture).