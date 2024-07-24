Первый палестинский боксёр-олимпиец надеется войти в историю

«Я здесь, чтобы бороться, а не просто участвовать», — говорит в интервью Euronews первый палестинский боксёр-олимпиец. Из восьми палестинских спортсменов только двое живут в Палестине

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Помимо команды беженцев, палестинская команда будет единственной на Олимпийских играх, большинство атлетов которой живут за границей.

Из восьми олимпийцев шестеро родились или проживают за пределами Палестины: в Саудовской Аравии, ОАЭ, Германии, Чили и США.

Тренироваться в Палестине стало практически невозможно после начала войны между ХАМАС и Израилем.

По словам технического директора Палестинского олимпийского комитета, среди более чем 38 000 погибших во время войны около 300 были связаны со спортом: спортсмены, судьи, тренеры.

Только два спортсмена из палестинской олимпийской команды остались в Палестине (оба — на Западном берегу): Бегун Мохаммед Дуэдар из Иерихона и боксер в полусреднем весе Васим Абу Сал из Рамаллаха.

Война разрушила мечты спортсменов Палестины

Абу Сал — первый в истории боксёр, представляющий Палестину на Олимпийских играх.

Несмотря на то, что ему 20 лет, он уже завоевал две медали на международных соревнованиях.

«Это всегда было очень сложно, ведь в Палестине не так много других спортсменов, с которыми можно тренироваться или общаться, но я никогда не сдавался», — рассказал он в интервью Euronews.

«До войны я участвовал в чемпионате Азии. Было приятно общаться там с другими спортсменами из диаспоры, из Газы, с Западного берега. В конце концов, они стали мне как братья. Но некоторые из них погибли во время войны. Ещё один, молодой боксер, потерял глаз во время оккупации, а вместе с ним и свою мечту».

Одним из самых известных палестинских спортсменов, умерших во время войны, стал стайер Маджед Абу Марахил — первый палестинец, участвовавший в Олимпийских играх: в Атланте в 1996-м.

По словам палестинских чиновников, в начале этого года он скончался от почечной недостаточности в лагере беженцев; война не позволила ему получить лечение в Газе или отправиться для этого в Египет.

«Я на Олимпийских играх буду бороться, а не просто участвовать»

Восемь палестинских спортсменов на Олимпиаде будут соревноваться в боксе, дзюдо, плавании, стрельбе, легкой атлетике и тхэквондо.

Только один палестинский спортсмен, тхэквондист Омар Исмаил, квалифицировался на Игры в Париже самостоятельно. Семь остальных получили свои места по системе wild-card — особым приглашениям в рамках квот.

Система, поддерживаемая МОК, позволяет спортсменам, представляющим небогатые страны с несильными спортивными программами, участвовать в соревнованиях, даже если они не соответствуют стандартным критериям.

Омар Исмаил родился в Дубае и будет защищать на Олимпиаде цвета Палестины AP/Martin Dokoupil

Но Абу Сала не смущает, что он прошёл квалификацию лишь благодаря wild card. Сейчас для него важно, что будет дальше.

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«Я первый палестинский боксёр на Олимпийских играх. Это огромная удача, и я не просто участник, а претендент».

«Будем бороться до последней секунды»

Ни один палестинский спортсмен ещё не выигрывал олимпийских медалей.

Директор Олимпийского комитета Палестины Надер Джайуси заявил, что медали — и не приоритет для спортсменов, которые добрались до Парижа:

«Мы здесь для того, чтобы показать, что мы палестинцы. Мы готовы бороться до последней секунды, что мы и делали как нация на протяжении последних 80 лет. Мы очень надеялись, что поедем в Париж-24 с квалифицированными спортсменами. Мы потеряли много возможностей из-за полного прекращения всех видов деятельности в стране».

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Язан Аль Баваб, 24-летний пловец, родившийся в Саудовской Аравии и живущий в Дубае, сказал, что не ждёт персонального признания за выступления в бассейне. Для него плавание — привлечение внимания к Палестине.

Yazan Al Bawwab after the men's 100m freestyle heats at the World Swimming Championships in Fukuoka, Japan, July 26, 2023 AP/Lee Jin-man

«Знаете ли вы, сколько в Палестине подходящих бассейнов? Ноль», — заявил аль-Баваб, отметив, что экономика Палестины слишком слаба, чтобы поддерживать развитие спортсменов мирового уровня:

«В Палестине нет спорта. Сейчас мы — страна, где нет ни еды, ни жилья, и мы пытаемся понять, как выжить. Мы ещё не спортивная страна».

Папа Римский Франциск в воскресенье выразил надежду, что Олимпийские игры 2024 года станут «возможностью установить перемирие в войнах», призвав к прекращению огня в конфликтах по всему миру.