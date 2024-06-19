Ким Чен Ын "полностью поддерживает" российское вторжение в Украину

Россия и КНДР, находящиеся в определённой международной изоляции, подписали новый договор о стратегическом партнёрстве. Растущее военное сотрудничество двух стран беспокоит Запад.

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Москва и Пхеньян добились "значительного прогресса" в укреплении двусторонних связей, заявил Владимир Путин в ходе своего визита к северокорейскому союзнику. Официальные СМИ сообщили, что страны подписали т. н. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

По словам главы Кремля, которого цитируют информагентства, сотрудничество между Россией и КНДР основано "на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга".

Россию и Северную Корею "многие десятилетия связывают прочная дружба и добрососедство", напомнил российский президент, добавив, что Пхеньян похорошел за четверть века, что его здесь не было.

В Южной Корее следят за визитом Путина к соседу. Фото сделано на железнодорожном вокзале в Сеуле. AP Photo/Ahn Young-joon

Путин и Ким против "гегемона"

Также прозвучали слова Путина о том, что Россия ведёт борьбу с "гегемонистской" и "империалистической" политикой США и их "сателлитов".

Российский президент поблагодарил главу коммунистической династии за поддержку политики Москвы, "в том числе и на украинском направлении".

Вот как проявилась эта поддержка на уровне слов: "Правительство КНДР [...] выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции (такой термин – вместо "войны" навязывают власти РФ) для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности".

Официальные лица США и Южной Кореи считают, что товарооборот и поставки оружия между Россией и Северной Кореей резко увеличились с момента встречи Путина и Кима в прошлом году, и опасаются, что углубление связей приведёт к тому, что Пхеньян предоставит Москве ещё больше оружия в обмен на экономическую помощь и передачу военных технологий.