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Ким Чен Ын "полностью поддерживает" российское вторжение в Украину

Церемония на Площади Ким Ир Сена в честь приезда Владимира Путина, 19 июня 2024 года.
Церемония на Площади Ким Ир Сена в честь приезда Владимира Путина, 19 июня 2024 года. Авторское право Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
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Россия и КНДР, находящиеся в определённой международной изоляции, подписали новый договор о стратегическом партнёрстве. Растущее военное сотрудничество двух стран беспокоит Запад.

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Москва и Пхеньян добились "значительного прогресса" в укреплении двусторонних связей, заявил Владимир Путин в ходе своего визита к северокорейскому союзнику. Официальные СМИ сообщили, что страны подписали т. н. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

По словам главы Кремля, которого цитируют информагентства, сотрудничество между Россией и КНДР основано "на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга".

Россию и Северную Корею "многие десятилетия связывают прочная дружба и добрососедство", напомнил российский президент, добавив, что Пхеньян похорошел за четверть века, что его здесь не было.

В Южной Корее следят за визитом Путина к соседу. Фото сделано на железнодорожном вокзале в Сеуле.
В Южной Корее следят за визитом Путина к соседу. Фото сделано на железнодорожном вокзале в Сеуле.AP Photo/Ahn Young-joon

Путин и Ким против "гегемона"

Также прозвучали слова Путина о том, что Россия ведёт борьбу с "гегемонистской" и "империалистической" политикой США и их "сателлитов".

Российский президент поблагодарил главу коммунистической династии за поддержку политики Москвы, "в том числе и на украинском направлении".

Вот как проявилась эта поддержка на уровне слов: "Правительство КНДР [...] выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции (такой термин – вместо "войны" навязывают власти РФ) для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности".

Официальные лица США и Южной Кореи считают, что товарооборот и поставки оружия между Россией и Северной Кореей резко увеличились с момента встречи Путина и Кима в прошлом году, и опасаются, что углубление связей приведёт к тому, что Пхеньян предоставит Москве ещё больше оружия в обмен на экономическую помощь и передачу военных технологий.

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