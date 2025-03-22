Ким Чен Ын обещает России «нерушимую поддержку»

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Правительство КНДР обещает «нерушимую» поддержку России в войне против Украины. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с секретарём Совбеза России Сергеем Шойгу.

Оба политика, как сообщается, выразили «безоговорочную приверженность» Договору о стратегическом партнёрстве, который был подписан в прошлом году.

Ранее СМИ Южной Кореи сообщали о том, что Пхеньян направил на фронт ещё около тысячи военнослужащих — из-за больших потерь в северокорейском контингенте, который изначально, по данным западных экспертов, насчитывал около 11 тысяч человек.