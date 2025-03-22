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Ким Чен Ын обещает России «нерушимую поддержку»

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын в Пхеньяне
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын в Пхеньяне Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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В Пхеньяне Ким Чен Ын принял секретаря Совбеза России Сергея Шойгу

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Правительство КНДР обещает «нерушимую» поддержку России в войне против Украины. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с секретарём Совбеза России Сергеем Шойгу.

Оба политика, как сообщается, выразили «безоговорочную приверженность» Договору о стратегическом партнёрстве, который был подписан в прошлом году.

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Ранее СМИ Южной Кореи сообщали о том, что Пхеньян направил на фронт ещё около тысячи военнослужащих — из-за больших потерь в северокорейском контингенте, который изначально, по данным западных экспертов, насчитывал около 11 тысяч человек.

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