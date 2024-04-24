24 апреля Армения поминает жертв геноцида 1915 года

Факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян прошло в ночь на среду в Ереване. Шествие традиционно организует молодёжный союз оппозиционной партии "Дашнакцутюн" в преддверии 24 апреля, Дня памяти погибших во время массовой резни армян в Османской империи более века назад.

Участники марша сожгли турецкие и азербайджанские флаги и прошли по улицам процессией в сопровождении оркестра.

По оценкам, 1,5 миллиона человек были убиты в ходе событий, которые многие ученые считают первым геноцидом 20-го века.

Турция в своей официальной историографии отрицает, что эта трагедия представляет собой геноцид, заявляя, что число жертв завышено, и что убитые стали жертвами гражданской войны и беспорядков.

Геноцид армян признан и осуждён многими странами мира. Вот их список:

Уругвай, Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Россия, Польша, Ливан, Италия, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Аргентина, Венесуэла, Чили, Канада, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия, Парагвай, Германия, Чехия, Португалия, США (в 35 штатах на уровне закона), Латвия.

Геноцид армян признал Европарламент, парламентская коалиция стран Южной Америки (Меркосур), Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Парламент Латинской Америки.

Больше информации вы можете найти по ссылкам:

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/the-armenian-genocide?parent=en%2F11616

https://diasporarm.org/discover/10-must-see-documentary-films-about-the-armenian-genocide/

_http://www.genocide-museum.am/arm/arm_archive.php