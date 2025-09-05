Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Признание палестинского государства: Франция и Израиль на грани дипломатического разрыва

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) приветствует президента Франции Эммануэля Макрона перед началом их переговоров в Иерусалиме, вторник, 24 октября 2023 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) приветствует президента Франции Эммануэля Макрона перед началом их переговоров в Иерусалиме, вторник, 24 октября 2023 года. Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Дипломатический представитель Израиля Шарен Хаскель заявила в пятницу, что вопрос о закрытии французского консульства в Иерусалиме "лежит на столе" у премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Напряжение между Францией и Израилем нарастает. В июле прошлого года Эммануэль Макрон объявил, что Париж признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Тогда замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель раскритиковала французского президента за попытку "подтолкнуть все государства" последовать его примеру, обвинив его в "подарке ХАМАС".

Давая интервью общественной радиостанции Radio France, она заявила, что вопрос о закрытии французского консульства в Иерусалиме "лежит на столе у премьер-министра Биньямина Нетаньяху".

По словам высокопоставленных израильских чиновников, Израиль также может конфисковать французскую собственность в стране и на аннексированных территориях, включая Гробницу царей в Восточном Иерусалиме.

Гидеон Саар исключает возможность визита Эммануэля Макрона в Израиль

В четверг министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также заявил, что "нет никакой возможности" для визита президента Франции в Израиль до тех пор, пока Париж сохраняет свое решение о признании палестинского государства.

"Пока Франция продолжает свои усилия и инициативы, идущие вразрез с интересами Израиля, для такого визита не будет никаких оснований", - сказал он.

"Макрон пытается вмешаться извне в конфликт, стороной которого он не является, причем таким образом, который полностью оторван от реальности на месте после 7 октября", - написал глава израильской дипломатии в X во вторник вечером.

Париж угрожает ответными мерами

По данным израильского СМИ i24 News, Франция может предусмотреть ответные меры, если Израиль выполнит свои угрозы. Среди них: закрытие израильского консульства во Франции, сокращение количества дипломатических паспортов, выдаваемых представителям Израиля, ограничения на деятельность "Моссада", имеющего в стране крупную оперативную базу.

Ранее на этой неделе Эммануэль Макрон объявил в эфире телеканала X, что Франция и Саудовская Аравия будут сопредседательствовать на конференции по решению вопроса о двух государствах, которая пройдет в штаб-квартире ООН. Президент Франции вновь заявил, что "никакие наступления, никакие попытки аннексии и перемещения населения" не смогут замедлить движение к признанию палестинского государства.

Эммануэль Макрон также выразил сожаление по поводу американского решения не выдавать визы членам палестинской делегации, чтобы они не смогли присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН.

Дипломатический кризис, начавшийся в августе

Что касается отношений между Эммануэлем Макроном и Биньямином Нетаньяху, то они остаются напряжёнными с августа прошлого года. В письме, которое просочилось в СМИ, не дойдя до Елисейского дворца, израильский премьер-министр обвинил президента Франции в том, что тот способствует антисемитизму, призывая к международному признанию палестинского государства.

В ответ Эммануэль Макрон направил Биньямину Нетаньяху шестистраничное письмо, в котором заявил, что это будет лучшим способом обеспечить безопасность Израиля.

