Как финансовые рынки реагируют на войну Израиля с ХАМАС

По мнению аналитиков, в ближайшие 12-18 месяцев ожидается рост инвестиций в сектор энергетики и оборонную промышленность.

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Нападение ХАМАС на Израиль и вызванное им резкое обострение военного конфликта на Ближнем Востоке подвергли в шок не только мировую общественность, но и финансовые рынки. Спустя почти три недели, последние, похоже, начинают приходить в себя.

Так как ситуация в регионе сильно сказывается на мировой экономике, перед инвесторами встаёт вопрос: куда безопаснее вкладывать средства в условиях большой вероятности эскалации конфликта?

Компания BCA Research, специализирующаяся на разработке глобальных инвестиционных стратегий, считает, что они скорее всего сделают ставку на нефтяную и оборонную отрасли.

Причина, как показывают результаты исследования, заключается в опасениях того, что война между Израилем и ХАМАС в ближайший год распространится и на другие страны. Аналитики не сомневаются: это вызовет нефтяной шок. Такой прогноз кажется реальным, особенно на фоне сообщений о том, что американские военные нанесли удар по объектам поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии.

По данным BCA Research, вероятность того, что в конфликт будут вовлечены "Хезболлах" и другие группировки в Ливане и Сирии, составляет 45%.

Мэтт Герткен, главный геополитический стратег компании поясняет: "Соединённые Штаты не желают полномасштабной конфронтации с Ираном. Они не хотят прерывать поток нефти", - сказал он. - Иранцы тоже в этом не заинтересованы. Но вероятность вступления в конфликт по-прежнему составляет одну треть. Это очень высокий риск для мировой экономики".

Инвестиционные потоки в нефтяную и оборонную промышленность увеличатся

По мнению BCA Research, в условиях возможной эскалации, цены на нефть могут резко подскочить в течение ближайших 12-18 месяцев.

При этом война в Газе не будет единственной причиной, считают в компании: Россия, которая вторглась в Украину и всё ещё находится под западными санкциями, также, вероятно, сократит добычу нефти.

"Ограничения в цепочке поставок могут привести к росту цен на сырьё", - говорит Герткен.

Наш собеседник отметил, что США увеличивают расходы на оборону, чтобы защитить своих союзников. Европа также выделяет больше средств на оборонную промышленность, это зелёный свет для инвесторов.

Однако Герткен предупредил, что стоимость акций оборонного и энергетического секторов "следует рассматривать относительно других циклических акций (акций, на цену которых влияет состояние экономики - ред.)"

Поскольку текущие прогнозы развития мировой экономики, включая те, что озвучил МВФ, предполагают замедление роста ВВП в следующем году, ожидается, что у циклических акций будут более слабые показатели по сравнению с 2023 годом.

"Но энерго- и оборонный сектора, скорее всего, окажутся в выигрыше", - полагает Герткен.

Чего ожидает рынок?

По мере того, как продолжают поступать новости из Израиля и сектора Газа, инвесторы ищут наиболее "стабильные активы", - например, золото и облигации казначейства США.

Тем не менее, влияние войны на мировые финансовые рынки и цены на нефть пока умеренное.

Отсутствие волатильности на нефтяном рынке обусловлено двумя противоположными тенденциями.

Осама Ризви, аналитик компании Primary Vision Network, считает, что цены на нефть находились на грани снижения (из-за замедления темпов роста мировой экономики, который уменьшает спрос на нефть) как раз перед началом войны Израиля с ХАМАС.

Многие крупные инвесторы до сих пор учитывают этот прогноз: крупнейшие хедж-фонды выводят значительные объёмы инвестиций из нефтяной отрасли.

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За прошедшую неделю объёмы долгосрочных инвестиций в нефтяную промышленность сократились вдвое, контракты на покупку сырья были урезаны с примерно 398 млн. баррелей до 197 млн.

А некоторые инвесторы - наоборот, сделали ставку на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что, соответственно, приводит к ограничению предложения и повышению цен.

he International Monetary Fund is warning that energy-rich Gulf Arab states could burn through all their savings in the next 15 years. Hasan Jamali/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.

Делая прогноз на ближайшее будущее, Ризви полагает, что больших сюрпризов не будет. Если военные действия не охватят другие территории, то стоимость нефти марки Brent вырастет не более чем на 3-4 доллара, предрекает эксперт. Он добавляет: если Иран вступит в войну опосредованно и перекроет доступ к своим 700 тыс. баррелей нефти в год, тогда возможен скачок на 10 долларов.

Третий сценарий вызывает наибольшие опасения: полномасштабная война с участием крупных держав, таких как США, где Израиль находится в прямом конфликте с Ираном.

"Если это произойдёт, то, по данным Bloomberg economics, следует ожидать сокращение мирового ВВП почти на 1 трлн. долларов, что, по сути, приведёт к рецессии мировой экономики, а также к тому, что цены на нефть достигнут отметки в 150 долларов и выше", - сказал Ризви.

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Особенности нынешнего кризиса

Вспоминая о том, как развивались события при кризисе на Ближнем Востоке в прошлом, некоторые сомневаются, что ситуация обострится и повлечёт за собой нефтяные потрясения.

Однако, по мнению Герткена, геополитический расклад сегодня иной: есть "серьёзное отличие", которое делает нынешнюю войну непохожей на те, что были до нее.

A missile is displayed at an exhibition on the 1980-88 Iran-Iraq war, at a park, northern Tehran, Iran, Thursday, Sept. 25, 2014. Vahid Salemi/AP

"Недооценён тот факт, что Иран достиг потенциала ядерного прорыва. Поэтому на этот раз ближневосточный кризис отличается от предыдущих", - сказал он.

Он пояснил, что со стратегической точки зрения основной вопрос заключается в том, готовы ли США и Израиль дозволить Ирану иметь в своём подчинении марионеточных боевиков или ядерное оружие, способные повлиять на ситуацию в регионе.

"Проще говоря, может ли Иран иметь ядерное оружие и "Хезболлах", или же он может иметь только одно из двух, - сказал Герткен. - Именно поэтому я считаю, что сейчас наступил важный и опасный момент".

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На что ещё смотрят инвесторы

Даже если удастся сдержать Иран от вступления в конфликт, сохраняется вероятность того, что в ближайшие 12-18 месяцев экономика США столкнется с рецессией, считают в BCA Research.

Компания ожидает, что базовая или энергетическая инфляция будет слишком высокой, чтобы Федеральная резервная система США (ФРС, центральный банк США) могла начать снижать процентные ставки.

Это, в сочетании с высокими ценами на энергоносители, сжимает спрос и тормозит развитие экономики, пояснил Герткен.

Одним из основных признаков того, что Штатам грозит рецессия, которая, по прогнозам Герткена, продлится с 2024 по начало 2025 года, служит повышение уровня безработицы.

"Кроме того, очень высока вероятность рецессии в Европе и ослабление экономики Китая", - добавляет наш собеседник.

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Герткен также отметил, что рецессия американской экономики может повлиять на результаты выборов в стране и, в свою очередь, на стабильность экономики мировой. Он пояснил, что это снизит шансы Демократической партии на победу.

"Огромное влияние на рынки оказывает смена партии власьти в США", - сказал Герткен.

Куда инвестировать безопаснее всего?

Геополитические риски обычно подталкивают к росту цены на золото и доллар - инвесторы почти автоматически переводят свои средства в эти активы.

Золото долгое время было устойчиво к геополитическим потрясениям, и в последнее время, несмотря на рост реальных процентных ставок, его цена остаётся относительно высокой.

По мнению Герткена, одной из причин этого является то, что такие страны, как Россия и Китай, которые готовятся к торговой конфронтации с США, запасаются золотом.

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"И это даёт дополнительный импульс", - сказал он.

Employees of ProAurum gold house prepares 0.5 Kg gold bars of 999.9 purity in the safe deposit boxes room in Munich, Germany, Thursday, Dec. 13, 2018. Matthias Schrader/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Цена доллара может колебаться, так как она зависит от торгов на нефтяном рынке, но всё же это направление считается "тихой гаванью" для инвесторов.

Такие валюты, как японская иена и швейцарский франк, также можно отнести к перечню надежных в условиях кризиса, как и доходность казначейских облигаций США.

Выгодно также инвестировать в серебро и медь, считает Ризви.

"Учитывая состояние мировой экономики, можно предположить, что медь способна дать хорошую доходность в будущем, - сказал он. - Потому что всё это (нынешний ограниченный экономический рост - прим. ред.) должно будет развеяться в какой-то момент в 2024 или 2025 году, когда ФРС начнёт сворачивать свою монетарную политику".