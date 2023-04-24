Военные расходы в мире достигли нового максимума

Широкомасштабное вторжение России в Украину привело к самому большому годовому увеличению военных расходов в Европе за 3 десятилетия – с момента окончания холодной войны.

Такие данные за 2022 год представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Затраты на оборону в странах Европы выросли на 13% с поправкой на инфляцию. Соединённое Королевство – европейский лидер по инвестициям в ВПК (3,1% от общемирового объёма). Соавтор отчёта Нан Тиан отмечает, что Великобритания традиционно тратит на военные цели больше, чем Германия и Франция, а также поставляет больше оружия Украине.

Объём глобальных военных расходов достиг рекордных 2,24 триллиона долларов, что составляет 2,2% мирового ВВП.

Больше всего на вооружение в прошлом году потратили США, Китай и Россия.

В Украине в 2022 году военные расходы выросли на 640%, и это без учёта огромных объёмов помощи, предоставляемой Западом. Это самый высокий прирост с 1949 года. По оценкам шведских аналитиков, Россия потратила на вооружение на 9,2% больше, чем в 2021 году.

Согласно авторам доклада, помимо разворачивающейся войны в Украине глобальной милитаризации способствует напряжённость в Юго-Восточной Азии.