Зависимость ЕС от ископаемого топлива упала до рекордно низкого уровня

By Euronews

За первые шесть месяцев этого года ископаемое топливо обеспечило лишь треть выработки электроэнергии в ЕС.

В первом полугодии 2023 г. в ЕС был достигнут рекордно низкий уровень выработки электроэнергии на ископаемом топливе, говорится в новом докладе.

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За этот период 27 стран-членов Еаросоюза сожгли на 17% меньше ископаемого топлива для производства электроэнергии, чем годом ранее.

Исследование аналитического центра Ember, специализирующегося на чистой энергетике, показало, что в период с января по июнь ископаемое топливо производило всего 33% электроэнергии - это самая низкая доля в энергобалансе ЕС за всю историю.

"Снижение доли ископаемого топлива - это признак времени, - говорит аналитик Ember и автор отчета Мэтт Юэн. - Уголь и газ слишком дороги, слишком рискованны, и ЕС отказывается от них".

Почему в ЕС снизилась выработка электроэнергии на ископаемом топливе?

По данным Ember, падение выработки электроэнергии на ископаемом топливе было вызвано главным образом снижением спроса на нее.

После вторжения России на Украину ЕС ввел ряд соответствующих мер после резкого роста цен на газ. Мягкая зима также привела к снижению энергопотребления на 5% в первой половине 2023 года.

Хотя такое повышение энергоэффективности, возможно, и привело к снижению потребления ископаемого топлива, компания Ember утверждает, что оно "не является устойчивым или желательным".

Использование ископаемого топлива сократилось из-за падения спроса на электроэнергию в первой половине года Canva

Доля ветроэнергетики и солнечной энергетики в странах блока также выросла, однако, по мнению аналитического центра, развитие экологически чистой энергетики должно ускориться, если она собирается заменить ископаемое топливо.

В отчете подчеркивается, что спрос на энергию будет расти по мере того, как блок будет стремиться к электрификации всех секторов экономики. Чтобы ЕС смог достичь своих целей по декарбонизации, этот рост, вызванный такими инициативами, как увеличение использования электромобилей, должен быть обеспечен возобновляемыми источниками энергии, а не ископаемым топливом.

В каких странах ЕС наблюдалось наибольшее падение энергопотребления на ископаемом топливе?

Падение производства электроэнергии на ископаемом топливе произошло в масштабах всей Европы: в 11 странах по сравнению с 2022 годом выработка электроэнергии сократилась по меньшей мере на 20%.

В пяти странах-членах ЕС - Португалии, Австрии, Болгарии, Эстонии и Финляндии - сокращение выработки электроэнергии на ископаемом топливе составило более 30%.

А с января по июнь этого года в четырнадцати странах ЕС производство электроэнергии на ископаемом топливе было самым низким за всю историю.

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По данным Ember, в летние месяцы некоторые страны в течение значительного периода времени не использовали топливо, которое традиционно было основой их энергосистем.

Например, в Нидерландах в июне уголь использовался всего пять дней, а рекордные 17 дней подряд не использовался.

Какие виды ископаемого топлива претерпели наибольший спад?

Сильнее всего в ЕС сократилась угольная энергетика. За первые три месяца 2023 года производство электроэнергии на этом виде ископаемого топлива снизилось на 23%.

Несмотря на опасения, что вторжение России в Украину может привести к "возвращению угля" прошлой зимой, этого не произошло. В мае этого года доля угля в производстве электроэнергии в ЕС впервые составила менее 10%.

Сильнее всего в ЕС сократилась угольная энергетика Frank Rumpenhorst/dpa via AP

Газовая электроэнергия также снизилась на 13%, а импорт российского газа по газопроводам сократился на 75%. Компания Ember утверждает, что ЕС нашел альтернативные источники газа и пополнил свои запасы, что привело к снижению цен. Это также способствовало сокращению угольной энергетики.

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Достаточно ли быстро развивается экологически чистая энергетика в ЕС?

Солнечная энергетика в ЕС продолжает расти: за первые шесть месяцев этого года она произвела на 13% больше электроэнергии, чем за тот же период 2022 года.

В целом стремительное расширение целей в области возобновляемых источников энергии привело к тому, что блок продолжает бить рекорды. Первая половина года не стала исключением: в мае и июле на долю ветровой и солнечной энергии впервые пришлось 30% выработки электроэнергии.

В отдельных странах также были зафиксированы рекордные уровни использования возобновляемых источников энергии: в Греции и Румынии этот показатель перевалил за 50%, а в Дании и Португалии - за 75%. В Португалии это произошло в основном благодаря ветровой и солнечной энергии, на которую в апреле и мае пришлась половина всей выработки электроэнергии.

Вид с дрона на гибридный электропарк с солнечными панелями и ветряными турбинами в Сабугале, Португалия REUTERS/Miguel Pereira

Однако, по словам Юэна, необходимо, чтобы экологически чистая энергия вытесняла ископаемое топливо еще быстрее, чем это происходит сейчас.

"Для обеспечения устойчивости экономики во всей Европе необходимо срочно активизировать работу, особенно в области солнечной и ветровой энергетики", - говорит он.

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В докладе Ember содержится призыв к правительствам увеличить темпы строительства и установки солнечных батарей и ветряных турбин. В нем также говорится о необходимости "срочного" совершенствования электрических сетей и аккумуляторных батарей.

Вместе с тем аналитический центр подчеркивает необходимость упорядочения процессов получения разрешений на строительство объектов инфраструктуры чистой энергетики.