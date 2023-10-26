ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

By Euronews

Европейский центральный банк впервые с июля 2022 года оставил процентные ставки без изменений

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Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений впервые более чем за год на фоне роста опасений рецессии.

Базовая ставка осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%.

"Прошлые повышения процентных ставок по-прежнему оказывают сильное влияние на условия финансирования. Это все больше снижает спрос и тем самым помогает снизить инфляцию... Совет управляющих ЕЦБ намерен решительно добиваться возвращения инфляции к целевому показателю в 2%", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

Как отмечается, аналитики за несколько дней до заседания ЕЦБ прогнозировали, что ставка останется на прежнем уровне.

В сентябре Европейский центробанк повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Регулятор повышал ставки на протяжении 10 заседаний подряд.