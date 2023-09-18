Нефть дорожает, неопределённость в Европе растёт

Достигнув десятимесячного максимума, цены на нефть продолжают расти. Дорожает и газ. Его стоимость приближается к самой высокой годовой отметке.

Нефть дорожает на фоне новостей об улучшении экономических показателей второй по величине экономики мира. Согласно последним данным, объём промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе превысили прогнозы. Это свидетельствует о том, что китайская экономика стабилизируется.

РЕКЛАМА

По состоянию на 06:30 GMT, фьючерсы на нефть марки Brent Crude выросли на 65 центов, или на 0,7% - до 94,35 долл. за баррель. А американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 67 центов (тоже на 0,7%) - до 90,83 долл. за баррель. По сравнению с прошлой неделей, стоимость этих двух сортов повысилась на 4%. В целом же, это максимальное значение, достигнутое с ноября прошлого года.

Фьючерс - это, простыми словами, договор на поставку какого-либо первичного актива в будущем, но по заранее оговоренной цене. Этот финансовый инструмент является индикатором ожиданий инвесторов в отношении рынка. Он показывает, сколько они готовы платить в месяц за баррель нефти.

Подорожание нефти было вызвано тем, что на прошлой неделе крупнейшие производители Россия и Саудовская Аравия договорились о том, что будут поддерживать предложение на низком уровне до конца года.

Сразу после этого Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором говорится, что продление соглашения двух стран о сокращённой нефтедобыче приведёт к дефициту сырья на рынке в последние три месяца 2023 года.

Недавнее катастрофическое наводнение в Ливии вызвало опасения, что входящая в ОПЕК, которая считается ключевым поставщиком нефти в Европу, не сможет экспортировать миллион баррелей нефти в день.

Турбулентность на европейском рынке

Прогнозы того, как будет развиваться ситуация Европе, аналитики делают неохотно. Они уверены лишь в том, что нестабильность на рынке сохранится надолго.

Рост цен на нефть напрямую влияет на стоимость природного газа. Пока во всём мире он вместе с бензином дорожает, европейский газовый бенчмарк Dutch TTF, наоборот, - дешевеет. По состоянию на 12:00 CET пятницы его котировки снизились на 2,5%.

Это показатель того, что на европейском рынке преобладают мрачные экономические прогнозы. Их подкрепляет неустойчивая экономика Германии и высокий спрос в Европе на сырьё.

Однако в условиях неопределённости, связанной с забастовкой рабочих на предприятиях компании Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, рост цен в Европе не исключён.

Одно из крупнейших рейтинговых агентств, Fitch Ratings, ожидает их временного повышения. Предприятия Chevron в Австралии обеспечивают около 7% мировых поставок СПГ. Они продают его в основном на азиатских рынках.

Стачки пока не собираются прекращать, а значит поставок сырья на рынок продолжительное время не будет. Азиатские покупатели переключат своё внимание на других поставщиков СПГ, конкурирующих с европейскими, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.

РЕКЛАМА

С другой стороны, как прогнозируют метеорологи, начало зимы на европейском континенте будет мягким, это отсрочит спрос на отопление. Кроме того, запасы природного газа в Европе заполнены примерно на 94%.