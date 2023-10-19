Исследователи сравнили 47 пенсионных систем в мире и пришли к выводу, что лучшая из них — в Нидерландах.

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Пенсионная система Нидерландов — лучшая в мире, показывает глобальный пенсионный отчет Института Mercer CFA. Основываясь на 50 показателях, исследователи сравнили системы пенсионного обеспечения в 47 странах, где живет 67% населения мира.

Наиболее значимыми показателями были размер пенсионных выплат в частном и государственном секторах, устойчивость системы на десятилетия вперед и качество управления ей.

На втором месте оказалась Исландия, потерявшая одну строчку за последний год, а на третьем — Дания.

Большинство европейских стран, включенных в отчет, получили хорошие баллы. Лишь несколько улучшений, согласно отчету, требуется произвести в Финляндии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Ирландии, Бельгии, Португалии и Германии.

В свою очередь Франция, Испания, Италия, Польша, Австрия и Хорватия и США имеют серьезные риски и/или недостатки, которые необходимо устранить, говорится в отчете.

В нижней части рейтинга находятся Индия, Филиппины и Аргентина. Наряду с Турцией и Таиландом они получили худшую оценку — D.

Риски в системе

В отчете признается, что "системы пенсионного обеспечения во всем мире находятся под давлением, как никогда ранее", из-за сохраняющейся инфляции, роста процентных ставок и геополитической неопределенности, что неизбежно сказывается на доходности инвестиций.

"Средний возраст населения во всем мире продолжает увеличиваться на многих рынках, в основном на более зрелых, — говорит президент и генеральный директор Института CFA Маргарет Франклин. — Инфляция и рост процентных ставок создали новую динамику рынка, которая ставит серьезные задачи на пенсионные планы. Мы также наблюдаем продолжающийся раскол в связи с глобализацией. Это лишь некоторые из всё более сложных проблем, с которыми сталкиваются пенсионные фонды и которые оказывают существенное влияние на пенсионеров".

В докладе цитируется последний доклад ОЭСР "Перспективы пенсионного обеспечения до 2022 года", в котором политикам по всему миру рекомендуется провести необходимые реформы, несмотря на текущую финансовую и экономическую неопределенность, чтобы не подвергать риску благосостояние нынешних и будущих пенсионеров.

В докладе также рекомендуется укреплять пенсионные системы, обеспеченные активами, что может способствовать диверсификации источников финансирования выхода на пенсию, делая пенсионные системы более устойчивыми.

Влияние искусственного интеллекта на пенсионные системы

Искусственный интеллект должен повысить эффективность пенсионного обеспечения за счет сокращения расходов и выявления предстоящих рисков, говорится в докладе.

Дополнительные возможности использования искусственного интеллекта могут включать создание индивидуальных портфелей и выявление рыночных аномалий, хотя искусственный интеллект вряд ли сможет с точностью предсказать движение рынка, поэтому неопределенность будет сохраняться.

"Продолжающееся расширение использования искусственного интеллекта в операциях и решениях инвестиционных менеджеров может привести к более эффективным и обоснованным процессам принятия решений, что потенциально может привести к повышению реальной доходности инвестиций для участников пенсионных планов", — сказал старший партнер компании Mercer Дэвид Нокс.

В ежегодном исследовании также отмечаются риски, связанные с тем, что модели искусственного интеллекта могут генерировать ложную информацию при использовании в новом контексте, а также с кибератаками на данные участников пенсионных планов.