Цены на нефть выросли после нападения ХАМАС на Израиль

By Euronews

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу перебоев в поставках нефти.

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Нефть марки Brent подорожала примерно на 4% за минувшие выходные, а в понедельник чуть не достигла отметки в 89 долларов за баррель.

Нападение ХАМАС на Израиль стало крупнейшей эскалацией в регионе за последние десятилетия.

На первые же новости о начале войны рынки отреагировали мгновенно. Так происходит практически всегда, когда где-то идут боевые действия. Но особенность сегодняшней ситуации в том, что большую роль в фомировании цен играют международные отношения, поскольку каждая из стран-игроков рынка поддерживает либо израильскую, либо палестинскую сторону, некоторые пытаются придерживаться более нейтральной позиции.

Израиль - далеко не самый крупный производитель нефти. Прекращение добычи израильского сырья, безусловно, отразится на рынке нефтепродуктов, но не нарушит его работу.

Однако если нефтедобычу остановит Иран, то это может дестабилизировать ситуацию и вызвать серьёзную панику среди инвесторов. По сообщениюThe Wall Street Journal, иранские власти помогали планировать нападение группировки ХАМАС.

Ранее в октябре верховный лидер Ирана Али Хаменеи предостерег арабские страны от нормализации отношений с Израилем, заявив, что любая из них в таком случае "сделает ставку на проигрывающую лошадь".

В настоящее время ведётся работа по заключению соглашения об установлении дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. За ходом переговоров пристально наблюдают Соединённые Штаты.

Кроме того, международное сообщество может принять решение о введении санкций против Ирана за его роль в эскалации конфликта, что, по прогнозам аналитиков, повлечёт за собой дальнейший рост цен на нефть.

Если насилие начнёт распространяться по региону, и в войну ввяжутся другие государства, то это также негативно скажется на мировой рыночной конъюнктуре.