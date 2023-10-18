Власти Ирана пригрозили “вмешаться в конфликт“, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа и грозит "превентивными действиями". Euronews побеседовал с экспертами о том, каким может быть это “вмешательство” и его последствия.

РЕКЛАМА

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что политическое урегулирование ситуации в секторе Газа становится все менее вероятным, и пригрозил Израилю “превентивными действиями”.

При этом министр уточнил, что исламская республика не намерена вступать в военный конфликт с Тель-Авивом, если Израиль не будет наносить ударов по иранской территории.

“Мы не можем исключать того, что Иран решит вмешаться напрямую”, - прокомментировал заявления из Тегерана помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В самом Израиле на иранские предупреждения отреагировали жестко.

"Иран и "Хезболлах", не испытывайте нас на севере. Цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо выше. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал по-английски: не делайте этого", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных “высокопоставленных членов ХАМАС и движения “Хезболлах” сообщило, что Иран помог боевикам спланировать нападение на Израиль, однако верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи эти предположения отверг.

“Мастер ведения прокси-войн”

Эксперты напоминают, что Тегеран давно поддерживает тесные связи с ХАМАС.

В случае с нападением на Израиль 7 октября есть моменты, которые указывают, что помощь извне была, говорит Сара Базубанди, научный сотрудник Немецкого института глобальных и региональных исследований.

“Иран является одним из давних спонсоров ХАМАС. Это один из главных помощников группировки в плане организации обучения и логистики, контрабанды оружия. Что касается нападения на Израиль, есть моменты, которые заставляют задуматься о том, причастен ли Иран напрямую к его подготовке. Один пример: проникновение на израильскую территорию боевиков. Нельзя научиться летать на парапланах в туннелях Газы или в районе, который находится под бдительным наблюдением израильских военных. Они практиковались и развивали эти навыки в другом месте”, - указывает эксперт.

Прямого участия Ирана в боевых действиях не будет, полагает Базубанди. Скорее всего, Тегеран использует те негосударственные организации, которым оказывает поддержку.

Иран - мастер создания и ведения прокси-войн. Они вкладывают финансовые, военные, технологические средства в развитие так называемой “оси сопротивления” в регионе. Сара Базубанди Немецкий институт глобальных и региональных исследований

“Иран - мастер создания и ведения прокси-войн. Они вкладывают финансовые, военные, технологические средства в развитие так называемой “оси сопротивления” в регионе. Причина инвестиций в её создание и расширение в том, что Иран после окончания ирано-иракской войны старается избегать прямой конфронтации с кем бы то ни было. В своих заявлениях иранский министр иностранных дел упоминает именно о “реакции оси сопротивления”, - отмечает эксперт.

Иран поддерживает не только ХАМАС, но и другие группировки, основанные на антиизраильской идеологии - от шиитского движения "Хезболлах" в Ливане до суннитского "Исламского джихада" в секторе Газа и Сирии.

Как заявил в недавнем интервью газете Financial Times один из представителей ливанского ХАМАС, в задачи "оси сопротивления" входит уничтожение Израиля и противодействие американскому влиянию на Ближнем Востоке.

“Основной риск заключается в том, что Иран может подтолкнуть своих союзников в Ливане, в частности "Хезболлах" к открытию нового фронта против Израиля на севере”, - отмечает директор иранской программы Международной кризисной группы Али Ваез.

По словам руководителя ближневосточной программы Центра Стимсона в Вашингтоне Барбары Славин, боевики "Хезболлах" вооружены и обучены лучше, чем ХАМАС.

"В их арсенале 150 тысяч ракет, которые они могут использовать против крупных израильских городов. Есть сообщения, что члены движения выводят из строя камеры наблюдения, установленные Израилем вдоль границы. Я думаю, что это тревожный показатель того, что если Израиль начнет наземную операцию в Газе, то "Хезболлах" будет вынуждено каким-то образом ответить, возможно открыть второй фронт на севере Израиля", - говорит Славин.

Столкновения уже происходили на израильско-ливанской границе 7 октября, "Хезболлах" и Армия обороны Израиля обменялись ракетными ударами Hussein Malla/AP

При этом эксперты обращают внимание, что главная цель оборонной политики Тегерана - предотвращение прямого нападения на иранскую территорию.

После вторжения боевиков ХАМАС в Израиль союзники Тель-Авива, США и Великобритания, направили в регион в качестве меры сдерживания боевые корабли и авиацию.

РЕКЛАМА

"Тегеран не будет отправлять своих военных в зону боевых действий на помощь ХАМАС", - убеждена Барбара Славин.

Иран готов сражаться с Израилем до последнего палестинца, но я не думаю, что пойдет на такой риск, ведь тогда он станет уязвимым для нападения, которое не сможет эффективно отразить Али Ваез директор иранской программы Международной кризисной группы

По словам Али Ваеза, если Иран окажется напрямую втянутым в конфликт, есть риск вовлечения также таких стран, как Ирак, Сирия и Ливан.

“Последствия могут быть катастрофическими не только для региона, но и для всего мира”, - говорит Ваез.

Ближний Восток на пороге новой большой войны?

“Я думаю, что мы в самом деле можем оказаться на пороге масштабной войны на Ближнем Востоке. Кто готов к эскалации после израильской наземной операции в Газе? Это может быть Иран, "Хезболлах", йеменские хуситы. Мы находимся на очень опасном этапе современной истории ближневосточного региона”, - отмечает Сара Базубанди.

Эксперт напоминает, что у самого Ирана есть потенциал для прямого нападения на Израиль. Ракеты дальнего радиуса действия, производимые Тегераном, как заявили иранские военные год назад, "могут сравнять с землей Тель-Авив". Исламская республика активно развивает ракетные технологии и беспилотные системы.

РЕКЛАМА

По словам Базубанди, никто не желает очередного крупного кризиса в регионе, но ситуация непростая и может измениться в любой момент.

“Иранцы, несмотря на их пламенную риторику, скорее всего, не хотят регионального конфликта. Это очень сложный для всех баланс между тем, чтобы предпринять достаточно действий, чтобы не потерять лицо, но при этом не перейти границ и не потерять голову", - говорит Али Ваез.

Кроме того, в результате нового крупного конфликта, отмечает Ваез, Тегеран может лишиться своей ядерной программы.

“Если мы вступим в полномасштабную войну, то, вероятно, США и Израиль увидят в этом возможность уничтожить ядерную программу Ирана, который как никогда близок к созданию ядерного оружия. Это будет стоить огромных затрат, военного потенциала, а также, возможно, огромных человеческих жертв”, - предупреждает эксперт.

По мнению Барбары Славин, дипломаты сейчас сосредоточены на том, чтобы уменьшить вероятность эскалации конфликта.

РЕКЛАМА

"Это и так самая кровавая война между Израилем и его противниками за последние десятилетия, - говорит Славин. - Но Израиль не может "пробомбить" путь к миру. В какой-то момент необходимо предпринять серьезные усилия, чтобы попытаться решить проблемы палестинцев".

В этом, по словам эксперта, могут сыграть свою роль арабские партнеры и друзья Израиля.

"Практическое и справедливое разрешение этого конфликта в интересах всего человечества. Но добиться этого очень и очень трудно", - подчеркивает Славин.

Война между Израилем и ХАМАС - главная тема внеочередной встречи глав МИД стран Организации исламского сотрудничества, которая проходит 18 октября в Джидде в Саудовской Аравии.